Dal 21 gennaio iscrizioni ai nidi e scuole di infanzia di Rimini
Dal 21 gennaio al 27 febbraio 2026 sarà possibile presentare domanda di iscrizioni a nidi d’infanzia e scuole infanzia del Comune di Rimini, per l’anno educativo 2026/2027.
Per i bambini più piccoli, nati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2026, sarà possibile presentare domanda fino all’8 luglio.
Nidi d’infanzia: possono essere iscritti i bambini nati dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2026.
Scuole dell’infanzia: le domande sono rivolte ai bambini nati nel 2021, 2022 e 2023, anticipatari nati fino al 30/04/2024.
Per accedere ai servizi educativi comunali è necessario essere in regola con gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa nazionale. La verifica rientra nella procedura di iscrizione.