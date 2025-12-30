Dal 3 gennaio i saldi, il Comune di Rimini: "Vigileremo su rispetto disposizioni"
Ecco gli obblighi per i commercianti: le vendite promozionali al via tra pochi giorni
A partire dal prossimo sabato 3 gennaio inizierà il periodo invernale dei saldi o vendite di fine stagione. I saldi invernali, infatti, come prevede la normativa, possono essere effettuati a partire dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per un periodo fisso di sessanta giorni.
I saldi riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione o entro un determinato periodo di tempo.
Dal dicembre 2013, non è più necessaria alcuna comunicazione sulla data di inizio e la durata dei saldi, una semplificazione nel campo delle liberalizzazioni del commercio, introdotta con delibera della Giunta regionale.
I commercianti, tuttavia, hanno l'obbligo di esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
Al fine di non indurre il consumatore in errore, è obbligatorio, inoltre, disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle poste in vendita alle condizioni ordinarie. "Il Comune di Rimini, durante questo periodo, vigilerà affinché le disposizioni a tutela dei consumatori vengano osservate", spiega l'amministrazione comunale.