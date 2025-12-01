Dal banco al box: a "Scuola con Gusto" gli studenti imparano l'ortofrutta e la stagionalità

A Rimini un progetto per scelte alimentari più consapevoli

È partita questa mattina, 1 dicembre, al Centro Agro Alimentare Riminese la nuova edizione di “Scuola con Gusto”, il progetto che porta gli studenti alla scoperta della sana alimentazione e del mondo dell’ortofrutta. Ai primi incontri hanno partecipato le classi della scuola “Pascucci” di Santarcangelo, dando il via a un percorso che coinvolgerà oltre 400 alunni di nove scuole della provincia.

Alla giornata inaugurale erano presenti istituzioni, associazioni e aziende del territorio, insieme alla dirigenza del CAAR. I grossisti hanno aperto i box per visite guidate e messo a disposizione prodotti freschi per giochi e laboratori, affiancati dalla nutrizionista Sofia Canini e dagli chef dello IAL di Riccione.

Soddisfazione da parte del presidente Moreno Ricci e della direttrice Cinzia Furiati, che hanno sottolineato il valore educativo dell’iniziativa. Consiglieri regionali, provinciali e comunali hanno ribadito l’importanza di progetti che avvicinano i giovani all’agricoltura, alla stagionalità e a scelte alimentari più consapevoli.