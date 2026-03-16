Dal flipper alla realtà virtuale: a Rimini debutta la nuova edizione di Enada Primavera

Si comincia domani, 17 marzo, presso i padiglioni della Fiera

Apre domani, 17 marzo, a Rimini la 38/a edizione di 'Enada Primavera', la fiera di Italian Exhibition Group dedicata all'industria del gioco e dell'intrattenimento promossa dall'associazione nazionale gestori Sapar. La manifestazione è in programma fino al 19 marzo. Per tre giorni oltre 100 protagonisti del settore si confronteranno su novità tecnologiche e normative attraverso un programma di convegni. La fiera riunisce il gioco tradizionale, il gioco online e il comparto del divertimento dai biliardi e flipper alle soluzioni di realtà virtuale, fino alle tecnologie per parchi e centri di intrattenimento.

Nella prima giornata sono in programma due appuntamenti: un convegno curato da Ige Magazine sul rapporto tra rete fisica e canale digitale nel riordino del gioco pubblico e un 'talk' di Sapar sulle prospettive del settore dell'intrattenimento. Nei giorni successivi si affronteranno temi come il gioco responsabile, i pagamenti digitali e la trasformazione dell'iGaming.

Per tutta la durata della fiera si terrà la quinta edizione del torneo Jjp Pinball Fest Enada by Luxury Games, competizione internazionale di flipper valida per il ranking mondiale Wppr, aperta a giocatori di ogni livello.