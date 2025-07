Dal mare alla montagna: i nonni del centro “I Senza Età” protagonisti dell’estate con spiaggia e vacanza a Folgaria

Dopo i bagni al mare, a settembre una settimana tra i boschi trentini per gli over 65, grazie al Comune e ad Auser

Mattinieri e con la voglia di ritrovarsi anche quest’anno in spiaggia per camminare sulla battigia, fare dei bagni, leggere o giocare a carte all’ombra di un gazebo. Sono i venti nonni corianesi del centro 'I Senza Età’ che ogni mattina arrivano in spiaggia alle 7.30 per tornare a Coriano alle 11.30 a bordo di due pulmini. Il sindaco Gianluca Ugolini questa mattina ha portato loro paste e vivande per gli auguri di buona stagione balneare. Una sana abitudine che, seguendo tutte le precauzioni indicate per una corretta esposizione al sole e ai bagni di mare, assicura ai nonni svago e occasioni di socializzazione.

A settembre i nonni del centro ‘I Senza Età’ torneranno sulla costa per trascorrere delle giornate alle terme con la volontà di partecipare anche alle vacanze in montagna organizzate dal Comune in collaborazione con Auser.

Sono già stati fissati il periodo e la destinazione, Folgaria dall’8 al 14 settembre.La vacanza di 8 giorni è rivolta agli ultra 65enni che potranno soggiornare in un hotel situato in posizione strategica tra il centro e i boschi dove potersi immergere in passeggiate nel verde.

“Saluto sempre con grande piacere i nonni corianesi che per 12 giorni consecutivi scendono in spiaggia nelle ore meno calde della giornata, praticano attività di mare con l'opportunità di stare assieme in un contesto diverso e magari di socializzare con il vicino d’ombrellone allargando le proprie conoscenze - ha detto il sindaco Gianluca Ugolini - . Poi la montagna a settembre sarà il prossimo step per concludere l'estate in bellezza”.