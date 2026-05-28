Dal mare alle colline: a Rimini la mostra fotografica che celebra dieci anni di “Un Mare di Vino”

"Una mostra pensata per raccontare ciò che spesso rimane invisibile"

“Un Mare di Terra” è la mostra fotografica ideata e promossa da Piacere Spiaggia Rimini in collaborazione con la La Strada dei Vini e dei Colli di Rimini in occasione del decennale di “Un Mare di Vino”, l’evento che da dieci anni trasforma la riva del mare di Rimini in un luogo di incontro tra persone, sapori, musica, cantine e tradizioni, portando sulla spiaggia l’anima più autentica della Romagna. Dopo dieci anni di serate vissute tra luci sul mare, calici al tramonto e racconti condivisi sulla sabbia, “Un Mare di Vino” tornerà il 19 giugno 2026 con una nuova grande edizione speciale, celebrando non solo un traguardo importante, ma soprattutto il territorio riminese e la sua identità.

Da questo desiderio nasce “Un Mare di Terra”, un progetto fotografico che vuole andare oltre l’immagine, oltre il vino, oltre l’evento stesso. Una mostra pensata per raccontare ciò che spesso rimane invisibile: le persone, le mani, i sacrifici, la bellezza quotidiana di chi ogni giorno lavora la terra e custodisce le tradizioni della nostra Romagna. Attraverso immagini autentiche e profonde, la mostra unisce il mare alle colline, la Riviera alle vigne, la spiaggia ai campi da cui prendono vita il vino, l’olio e i prodotti che raccontano da sempre la nostra cultura.

“Da dieci anni Un Mare di Vino rappresenta molto più di un evento sulla spiaggia: è diventato un simbolo della nostra identità e della capacità della Riviera di raccontarsi attraverso il territorio, le persone e le emozioni. Con ‘Un Mare di Terra’ abbiamo voluto fare un passo ancora più profondo, portando sulla riva le storie di chi ogni giorno rende viva la nostra terra con il proprio lavoro, creando un legame autentico tra il mare, l’entroterra e la comunità che li vive”, racconta Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini.

“Un Mare di Terra” è un viaggio dentro le storie di vignaioli, produttori, famiglie e custodi delle tradizioni, persone che con il loro lavoro portano avanti un patrimonio fatto di memoria, identità e appartenenza. Ogni fotografia racconta un mondo fatto di albe nei vigneti, mani segnate dal tempo, stagioni che si rincorrono, tavole condivise, fatica e passione. Un racconto umano prima ancora che agricolo, capace di mostrare come dietro ogni bottiglia di vino, ogni olio e ogni prodotto della tradizione esista una storia di vita che merita di essere ascoltata.

“Il vino ha una straordinaria capacità: quella di creare relazioni, unire luoghi e raccontare un territorio ancora prima di essere degustato. Con ‘Un Mare di Vino’ abbiamo portato negli anni le nostre cantine direttamente sulla spiaggia, creando un legame unico tra il mare e le colline riminesi. Questa mostra rappresenta l’anima più profonda di quel percorso, perché racconta le persone, la cultura e il lavoro che si nascondono dietro ogni calice”, dichiara Nicola Bianchini, presidente de La Strada dei Vini e dei Colli di Rimini.

“La mostra nasce con l’obiettivo di celebrare quel filo invisibile ma fortissimo che unisce il mare all’entroterra romagnolo, ricordandoci che la Riviera non esisterebbe senza le sue colline, senza la sua terra e senza le persone che ogni giorno la vivono e la rendono viva” -afferma Federica Sapignoli rappresentante marketing ed eventi di Piacere Spiaggia Rimini.

In occasione dei dieci anni di “Un Mare di Vino”, “Un Mare di Terra” diventa così molto più di una mostra fotografica: diventa un omaggio collettivo alla Romagna, alle sue radici e a tutte quelle persone che continuano a raccontarla con orgoglio, passione e amore attraverso ciò che coltivano, creano e tramandano ogni giorno.