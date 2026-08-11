Dal mare all’entroterra: A Spass alla scoperta di Verucchio

Il bus turistico parte da Rimini per accompagnare visitatori e turisti tra storia, borghi, tradizioni e sapori. Il 10 settembre tappa serale tra Poggio Torriana e Montebello

Dal mare all’entroterra, alla scoperta della Romagna più autentica. Prosegue il viaggio di A Spass, il servizio che collega la costa riminese ai borghi e ai luoghi dell’entroterra, offrendo a turisti e visitatori la possibilità di arricchire la vacanza con esperienze tra cultura, natura e tradizioni. La prossima tappa è Verucchio, protagonista dell’itinerario "La doppia anima di Verucchio", in programma il 12 e 20 agosto e il 9 settembre, dalle 9 alle 13. Il percorso racconta le due identità storiche del borgo: quella archeologica, legata alla civiltà villanoviana, e quella medievale, legata alla signoria dei Malatesta. La visita partirà dal Museo Archeologico, dove è custodito anche il celebre trono ligneo, per poi proseguire nel centro storico e alla Rocca Malatestiana, con il suo panorama sulla Valmarecchia. A conclusione della mattinata è prevista una degustazione di prodotti tipici locali accompagnata dai racconti dei produttori del territorio.

Per le escursioni del 12 agosto e del 9 settembre le navette partiranno da Marina Centro, Bellariva e Miramare. Il 20 agosto, invece, i punti di raccolta saranno Marina Centro, Viserba e Viserbella. Il calendario proseguirà poi il 10 settembre, dalle 18 alle 23, con l’escursione serale "Misteri e dolcezze", tra Poggio Torriana e Montebello. Al centro del percorso ci saranno la Rocca di Montebello e la leggenda di Azzurrina, insieme alla scoperta delle tradizioni rurali e dei sapori del territorio. L’esperienza comprende l’ingresso al castello di Azzurrina, la visita al museo del Miele e al laboratorio della tessitura, oltre all’apericena. Le partenze sono previste da Marina Centro, Viserba e Viserbella.