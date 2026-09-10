Dal Memorial Pantani alla musica, Riccione si prepara al weekend

Quattro giorni di appuntamenti tante iniziative per vivere la città

Riccione si prepara a un fine settimana che mette insieme sport, musica, arte e tradizioni, con appuntamenti che attraversano la città e propongono occasioni diverse per vivere il territorio: dalle competizioni sportive internazionali alla musica delle bande d’oltralpe, dalle inaugurazioni artistiche ai mercatini e alle mostre.

Giovedì 10 settembre: pattinaggio artistico, arte materica e pittura

Fino a domenica 13 settembre il Playhall Massimo Pironi sarà il palcoscenico del 21esimo “Memorial Roberta Gentilini”, uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo nazionale Acsi e che vedrà oltre duemilacinquecento atleti da tutta Italia impegnati nelle diverse discipline del pattinaggio artistico.

Nel pomeriggio, alle ore 18:00, a Villa Franceschi inaugura la mostra “I cercatori di stelle. Quando la materia tende alla luce” di Angela Filippini, curata dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. L’esposizione propone 25 opere su tela attraverso le quali l’artista sviluppa un’intensa meditazione sul rapporto tra materia, memoria e trasformazione. Aderendo alla ricerca dell’informale contemporaneo e della pittura materica, Angela Filippini usa anche la sua pluriennale esperienza nel campo della moda per manipolare la superficie con tessuti, fili e pigmenti ricomposti ed assemblati attraverso processi strutturati di taglio, cucitura, stratificazione e abrasione. La materia smette così di essere un semplice supporto per la rappresentazione, diventando elemento espressivo e simbolico che ridefinisce lo spazio e cattura la luce.

Il grande trittico “I cercatori di stelle” rappresenta il punto più monumentale della ricerca, mettendo in relazione materia e luce e invitando a guardare oltre ciò che è immediatamente visibile. Una sala è dedicata al mare di Riccione, elemento centrale nell’immaginario dell’artista: le quattro marine restituiscono il paesaggio attraverso differenti stati d’animo e possono essere lette come un’allegoria delle stagioni e delle diverse sfumature dell’animo.

La mostra resterà aperta fino a sabato 10 ottobre: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Venerdì 11 settembre: i concerti di Musikfest Adriatica e l’artigianato di Fièra

Piazzale San Martino diventa la cornice della ventiquattresima edizione di “Musikfest Adriatica”, rassegna promossa dall’associazione Music & Friends per favorire il dialogo tra culture. Dalle ore 20:30 oltre 150 musicisti provenienti da Austria e Svizzera si alterneranno sul palcoscenico: la banda giovanile Jugendkapelle Staatz (Bassa Austria), la società musicale Müswangen (Canton Lucerna) e la banda giovanile Jugendkapelle Hartberg (Stiria). Il programma musicale spazierà dalle marce tradizionali alle polke, fino a colonne sonore del cinema e brani pop reinterpretati per grandi formazioni bandistiche.

Sempre in serata, la passeggiata in viale Gramsci, nel tratto tra viale Oberdan e viale Corridoni, accoglierà gli stand dedicati all’artigianato di qualità e alla creatività con il mercatino “Fièra – L’arte del fare”.

Sabato 12 settembre: la partenza del Memorial Marco Pantani e lo shopping ai giardini Alba

Il grande ciclismo internazionale fa tappa a Riccione per la partenza della 23esima edizione del “Memorial Marco Pantani”. Oltre 170 corridori appartenenti a 25 formazioni professionistiche prenderanno il via alle ore 11:45 all’intersezione tra viale Ceccarini e viale Milano. Il gruppo muoverà ad andatura adunata verso sud fino alla rotonda di viale Giovanni da Verazzano, per poi attraversare le vie cittadine (viale San Martino, viale Campania, viale Abruzzi, viale Caprera, viale Sardegna, viale Bolgheri, viale Empoli, viale Venezia, viale Palma Nova, viale Udine, viale Mestre, viale Veneto e viale Saronno) e proseguire verso Coriano lungo un percorso complessivo di 192 chilometri che si concluderà a Cesenatico.

Dal pomeriggio fino a mezzanotte, i giardini Alba in viale Cilea ospiteranno l’ultimo appuntamento stagionale del mercatino serale con proposte di artigianato e shopping creativo.

Domenica 13 settembre: il mercatino a Riccione Paese

Il centro storico di Riccione Paese torna ad animarsi con l’appuntamento domenicale “Chi cerca trova”. Dalle ore 7:00 alle 18:00, piazza Matteotti, corso Fratelli Cervi e viale Diaz ospiteranno bancarelle ricche di oggetti curiosi e particolari.

Mostre e attività continuative

Villa Mussolini: A Villa Mussolini prosegue “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, sabato domenica e festivi dalle 10:00 alle 20:00 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

Villa Franceschi: presso Villa Franceschi (viale Gorizia, 2) è visibile la mostra “I cercatori di stelle. Quando la materia tende alla luce” di Angela Filippini (aperta fino al 10 ottobre, dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, ingresso libero).

Centro della Pesa e Spazio MArCo: presso la Galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) prosegue la mostra di opere a tema marino “Storie di mare, di spiaggia, di abissi”, una selezione di albi illustrati, racconti, poesie, testi divulgativi e silent book provenienti da tutto il mondo, che compongono una costellazione di storie scritte in tantissime lingue diverse (aperta fino al 3 ottobre, il lunedì dalle 14:00 alle 18:50 e dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 18:50, ingresso libero). Prosegue presso lo spazio MArCo (primo piano di Bottega Brandina, viale Gramsci 1) la mostra a ingresso libero “Homo homini lupus” di Marco Morosini, che indaga le tensioni dei rapporti umani, tra appartenenza e isolamento, restituendo un’immagine critica della società (aperta fino al 4 ottobre, tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30).

Attività sportive e benessere: sul lungomare continuano fino al 13 settembre le attività mattutine guidate da Stefano Visani con ritrovo in piazzale San Martino: “Meditare camminando” (dal martedì alla domenica alle 7:30) e “Risveglio energetico – Il Tao del movimento” (dal martedì alla domenica alle 8:30). Sempre fino al 13 settembre, proseguono anche le sessioni serali di meditazione in movimento con “L’Om di gruppo” (ogni domenica alle 20:00) presso la spiaggia adiacente a piazzale San Martino.



