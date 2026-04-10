Dal Mir a Discoborgo: i giovani talenti della Rimini Deejay Academy in veterina

Con la direzione artistica del riminese Max Monti (DJ Multiplatinum) e uno staff di grandi professionisti del settore

Negli ultimi anni, Rimini Deejay Academy si è affermata come una delle realtà più rilevanti nel panorama nazionale della formazione dedicata al mondo del DJing e della musica elettronica.

Grazie alla direzione artistica del riminese Max Monti (DJ Multiplatinum) ad uno staff di grandi professionisti del settore e ad un approccio didattico moderno, orientato sia alla tecnica che allo sviluppo artistico, l’Academy è diventata un punto di riferimento per aspiranti DJ e professionisti che desiderano perfezionare le proprie competenze e inserirsi concretamente nel settore.

Rimini Deejay Academy è inoltre attivamente coinvolta nelle principali manifestazioni di settore, partecipando a eventi, fiere e incontri professionali che contribuiscono alla crescita e alla diffusione della cultura musicale elettronica in Italia.

Uno degli aspetti più significativi del percorso formativo offerto è rappresentato dai risultati ottenuti dagli allievi: numerosi studenti dell’Academy ricoprono oggi ruoli di rilievo all’interno di club e realtà musicali italiane, confermando l’efficacia del metodo didattico e la qualità della formazione proposta.

Un valore aggiunto fondamentale è rappresentato dalla partnership nazionale con Pioneer DJ - AlphaTheta, leader a livello internazionale nella produzione di attrezzature per DJ. Questa collaborazione consente agli studenti di formarsi su tecnologie all’avanguardia e di entrare in contatto diretto con gli standard professionali del settore.

Con una visione proiettata al futuro e una forte connessione con il mondo reale della musica, Rimini Deejay Academy continua a crescere, consolidando il proprio ruolo come hub formativo d’eccellenza per le nuove generazioni di DJ e Producer.

Prossime partnership:

11/12/13/04 MIR Rimini

12/04 BeatFest Rimini

18/04 Disco Borgo Santarcangelo RN

Lo staff :

Max Monti

Matteo Mussoni

Stefano Savoretti

Max Giorgetti

Tamara DVT

Gianni Morri

Alex Nocera

Thomas Blasi

Matteo Botteghi