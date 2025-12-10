Dal mockumentary alla creatività: il cinema secondo Fellini per bambini e ragazzi

Oltre 2.800 studenti coinvolti in laboratori pratici e proiezioni, con il gran finale al Festival del Mockumentary a Casa Fellini

Al via “Fellini e il Circo della Finzione”, un progetto educativo dedicato al racconto audiovisivo che attraverserà la Romagna coinvolgendo diciassette plessi scolastici, cinque Comuni e oltre duemilaottocento studenti, dall’infanzia alla secondaria di primo grado.

L’iniziativa, sostenuta dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, porterà nelle aule e nelle sale cinematografiche un percorso dedicato al linguaggio audiovisivo, ispirato al cinema di Federico Fellini e al suo modo inconfondibile di giocare con la linea sottile che separa realtà e finzione.

Nel territorio di Rimini, uno dei cinque Comuni coinvolti insieme a Cesenatico, Galeata, Civitella e Gambettola, il progetto raggiunge una comunità scolastica ampia e diversificata.

Il cuore del progetto è il mockumentary, detto anche “falso documentario”, un genere cinematografico — reinventato da Fellini con il film I Clowns (1970) — che imita lo stile del documentario, sembra riprodurre la realtà ma, invece, è un prodotto di finzione. Il percorso formativo vedrà alunne e alunni cimentarsi con questo linguaggio cinematografico attraverso laboratori pratici e proiezioni, durante le quali impareranno a leggere criticamente le immagini, a creare storie filmiche e a confrontarsi con temi come la post-verità, le fake news e la costruzione della narrazione audiovisiva. Una sfida formativa che parla direttamente agli studenti di oggi, immersi in flussi costanti di immagini, e che permette loro di esplorarne la grammatica in modo creativo e consapevole.

A Rimini partecipano quattro scuole primarie, coinvolgendo oltre 1.000 bambini dai 6 ai 10 anni. Sono classi vivaci, distribuite in diversi quartieri della città, che grazie al progetto potranno vivere un percorso creativo fatto di analisi delle immagini, produzione video e proiezioni dedicate presso il Multiplex Le Befane, partner del progetto per la città. La sala ospiterà gli studenti per un’esperienza di visione collettiva che restituisce valore al cinema come luogo di comunità e confronto.

Il progetto Fellini e il Circo della Finzione impegna le scuole coinvolte in un percorso che culminerà nel Festival del Mockumentary, momento conclusivo previsto per maggio 2026 a Casa Fellini, a Gambettola, luogo d’infanzia del regista Federico Fellini e residenza della sua famiglia, oggi importante spazio culturale dedicato al cinema, al teatro e all’arte circense.

Il Festival prevede una mattinata dedicata alla presentazione dei cortometraggi realizzati dagli studenti durante il percorso formativo, un momento di condivisione pubblica all’interno del suggestivo tendone circense di Casa Fellini. Sarà l’occasione per assistere alla proiezione di prodotti audiovisivi realizzati dalle classi e ascoltare i loro racconti, trasformando un luogo simbolico del territorio in uno spazio di festa, creatività e partecipazione collettiva. Tutte le classi coinvolte nei laboratori saranno presenti al Festival.

Il progetto è promosso dall’associazione culturale Caracò in collaborazione con VentottoLuglio, Sunset, Sputnik Cinematografica e Circolo Cinematografico Linea d’Ombra, e con il sostegno dei Comuni di Galeata, Cesenatico e Gambettola.

Una collaborazione che punta a formare una generazione capace di interpretare le immagini e di raccontare il proprio territorio con sguardi nuovi.