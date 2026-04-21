Dal museo al centro storico: a Forlì una giornata tra arte e convivialità per RivieraBanca
RivieraMutua e RivieraBanca proseguono l’attività culturale
A cura di Redazione
21 aprile 2026 13:18
Una giornata con RivieraMutua e RivieraBanca, nel segno della cultura e della socialità, nella quale i soci hanno visitato la mostra “Barocco. Il Gran Teatro delle Idee” ai Musei San Domenico di Forlì. Un’esposizione di grande rilievo, che riunisce circa duecento capolavori esplorando il Barocco del Seicento, con collegamenti fino al Novecento, curata da Gianfranco Brunelli. Visioni emozionanti, con la guida di professioniste specializzate. I soci partecipanti hanno condiviso anche una breve e piacevole escursione attraverso il centro storico di Forlì. La giornata si è conclusa con un gradito momento conviviale, occasione di condivisione e socializzazione.