Calcio, Santarcangelo: è Mastronicola il nuovo mister?

Il tecnico indicato come il successore di Fregnani. Muratori verso la Virtus. Sampierana: in panca Mengozzi (Meldola). Misano: ritorna Zagnoli?

Mercato in fermento. Sono le panchine ad agitare le acque. Chi sarà il nuovo tecnico del Santarcangelo dopo il divorzio da Luca Fregnani? Nelle ultime ore sta prendendo consistenza la voce dell’arrivo di Alessandro Mastronicola, ex giocatore e allenatore del Rimini Calcio e già sulla panchina della Sammaurese, negli ultimi anni alla Dea. Il tecnico riminese, da tempo dato in direzione Murata di cui è stato anche giocatore in passato e con cui però non ha ancora firmato il contratto (era prevista nella giornata di domani) è balzato negli ultimi giorni in cima alla lista dei tecnici monitorati dal club giallorosso. Vedremo nelle prossime ore. Quel che è certo è che la squadra sarà giovane ed il budget ridotto rispetto al recente passato.

Prime mosse del nuovo ds del Tropical Coriano, Matteo Guiducci, che lascia la Virtus a conclusione di un ciclo vincente. Comincia il suo lavoro incontrando i giocatori italiani della vecchia guardia poi si muoverà sul mercato una volta definiti di concerto con mister Roberto Di Maio (il vice sarà il suo collaboratore all’Academy Matteo Semprini?) i calciatori sammarinesi che faranno parte della rosa.

La Savignanese ingaggia Matteo Pertutti, centrocampista classe 2001. Per lui importanti esperienze nei campionati di Promozione ed Eccellenza con le maglie di Diegaro e Gambettola, dove ha saputo distinguersi per intensità, inserimenti e capacità di incidere nelle due fasi di gioco. Ad Altieri non manca nemmeno il vizio del gol: nella scorsa stagione ha chiuso il campionato con sei reti confermando le sue doti offensive e la sua pericolosità negli inserimenti.

Luca Fregnani, dopo il divorzio dal Santarcangelo, è sul mercato. Si profila per lui il ritorno al Pietracuta.

PROMOZIONE

Un nome a sorpresa per la panchina della Sampierana. Sono in aumento le chance di Matteo Mengozzi, classe 1979, una onotrata carriera alle spalle, tecnico del Meldola nelle ultime stagioni (ha perso la finale playoff contro il Fontanelice in Prima G), già al Forlimpopoli (ha vinto il campionato di Prima), al Fratta Terme (Prima e Promozione) e alla Due Emme (Prima). L'annuncio è nell'aria.

Intanto Oberdan Melini, riconfermato presidente dal consiglio direttivo, è al lavoro su riconferme (si punta sul nucleo dei sampierani) e nuovi arrivi. Uno potrebbe essere l'esperto attaccante Lorenzo Gallo del Fratta Terme, salutato dal suo club con un post su FB: “Dopo ben nove stagioni, le strade tra l’attaccante Lorenzo Gallo e il Fratta Terme si separano. La società vuole ringraziare di cuore “Lori” per tutto quello che ha fatto in questi anni per i colori biancoverdi, soprattutto per averla accompagnata dalla Prima Categoria fino ai play-off di Eccellenza”.

Al Misano ore decisive per la scelta del mister. Scartata la candidatura di Mirco Omiccioli (andrà all’Urbania), c’è stato un contatto con Marco Bernacci dopo quello con Massimo Scardovi. Potrebbe, però, clamorosamente ritornare in pista il nome di Thomas Zagnoli, il tecnico della scorsa stagione che ha perso la finale playoff con il Santarcangelo. Sarebbe il suo terzo ritorno al Misano. Vedremo.

Importante acquisto del Cervia. Si tratta del centrocamopista Lorenzo Altieri, classe 1994, in precedenza per tre stagioni alla Due Emme, reduce dalla vittoria del campionato di Promozione con la Savignanese. Porta con sè esperienza, entusiasmo e forza fisiica.

Il Roncofreddo si rafforza con il centrocampista Simone Bravaccini, classe 1998, ex Bakia.

Il Diegaro tessera il centrocampista Khayat Oualid, classe 1995, ex Cervia, Spiv e Sant’Ermete, Gambettola e Bellaria. L’attaccante Erik Stucchi in uscita dalla Cava Ronco è tra Diegaro e Fratta Terme.

L’esterno Elia Ensini, il difensore Emanuele Donati e l’attaccante Matteo Mazzuoli - tutti del Diegaro - sono tentati dall’esperienza in Eccellenza con la Sammaurese di cui è il dt l'ex compagno di squadra Thomas Bonandi.

Il Bakia è sull’attaccante del Santarcangelo Giacomo Cecconi e sul difensore Fraancesco Gabelli, 2004, ex di Reno e Massa Lombarda.

In Prima categoria, altro arrivo in casa Cattolica: si tratta del difensore Cristian Franca, classe 2004, dal Montecalvo (Prima Marche).

Cristian Franca (Cattolica)

Ciccio Scotti ed Adrian Ricchiuti saranno i tecnici rispettivamente della Under 15 e della under 14 della Project RS.

Il Montegrimano annuncia Lorenzo Sacchi come nuovo allenatore della prima squadra per la prossima stagione. Dopo aver maturato una solida esperienza sui campi da gioco, con un percorso che lo ha visto protagonista tra Marche, Romagna e San Marino, distinguendosi come attaccante dalle grandi qualità realizzative, Lorenzo ha scelto di mettere la sua passione e le sue competenze al servizio della panchina. In possesso del patentino UEFA B, dopo essere stato alla guida della Juniores del Lunano e degli Allievi Nazionali del Cattolica, affronta questa sua prima esperienza da allenatore di prima squadra con grande entusiasmo, determinazione e voglia di mettersi in gioco.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Alla Virtus il nuovo mister sarà probabilmente Oscar Muratori, nell’ultima stagione al Misano. Potrebbero seguirlo dei giovani che hanno vissuto con lui l’esperienza alla Virtus. Vedremo. Il suo vice sarà Michele Rinaldi, il forte difensore ex Rimini che appenderà le scarpette al chiodo. La rosa sarà probabilmente cambiata.

Oscar Muratori

L’attaccante Matthias Bonetti è ad un passo da La Fiorita.