Dal Ponte di Tiberio a Novafeltria: il nutrizionista Valentini promuove la ciclabile riminese

Sport, natura e buone abitudini

Il nutrizionista riminese Samuele Valentini ha scelto il suggestivo Ponte di Tiberio come punto di partenza per inaugurare la sua off season, condividendo con i suoi follower un itinerario che considera un vero patrimonio del territorio: la lunga ciclabile che da Rimini risale l’intera Valmarecchia fino a Novafeltria, suo paese natale.

Valentini, noto per il suo approccio che integra movimento, natura e buone pratiche alimentari, ha percorso quasi 100 chilometri tra boschi, sentieri, fiumi e castelli, mostrando una ciclabile unica nel suo genere, ideale non solo per gli amanti della mountain bike ma anche per chi pratica gravel.

Nel video diffuso sui suoi canali, il nutrizionista spiega come questo periodo dell’anno rappresenti per lui un’occasione per variare gli stimoli: «In off season privilegio ruote grasse, camminate, corsa, bagni freddi e saune, insieme a un lavoro costante sul potenziamento muscolare». A ciò affianca consigli alimentari mirati, ricordando l’importanza di una dieta che supporti l’attività fisica, ricca di alimenti integrali, proteine di qualità e un’adeguata idratazione.

Con il suo tour attraverso la Valmarecchia, Valentini lancia così un doppio messaggio: valorizzare un percorso ciclabile tra i più suggestivi della provincia e promuovere uno stile di vita attivo e consapevole, alla portata di tutti.