Dal ricordo del Boulevard alla solidarietà: raccolti 5.700 euro per Arop

La serata rock alla Rocca di Montefiore Conca ha riunito ex frequentatori dello storico locale di Cattolica e amici, trasformando il ricordo in un aiuto concreto per bambini e famiglie

Musica rock, amicizia, ricordi e solidarietà. Sono stati questi gli ingredienti della serata organizzata lo scorso agosto alla Rocca di Montefiore Conca per celebrare il Boulevard, storico e iconico locale di Cattolica che ha rappresentato per un'intera generazione un punto di incontro, aggregazione e condivisione.





Un evento nato dalla volontà di Diego Coli e di un gruppo di amici di ritrovarsi e far rivivere, attraverso la musica, l'atmosfera e le emozioni di quegli anni. Una serata che, oltre al divertimento e alla voglia di stare insieme, ha avuto un importante obiettivo solidale: raccogliere fondi a favore di AROP ODV.





Grazie alla partecipazione del pubblico e alla generosità di quanti hanno contribuito all'iniziativa, sono stati raccolti 5.700 euro, interamente destinati all'associazione.





“Ci hanno pensato Diego Coli e tutti gli amici che hanno organizzato l'evento di Montefiore a trasformare una serata di musica rock, allegria e buon cibo in una serata di raccolta fondi e solidarietà – ha affermato Roberto Romagnoli – È proprio vero che quando un gruppo di amici si unisce attorno a uno scopo comune possono nascere iniziative bellissime, capaci di produrre risultati concreti e importanti”.

Nel corso della serata sono stati rivissuti, attraverso la musica, tanti momenti indimenticabili legati al Boulevard e agli anni in cui il locale cattolichino era un punto di riferimento per tantissimi ragazzi e ragazze. Ricordi fatti soprattutto di amicizia e condivisione, gli stessi valori che hanno permesso di trasformare una festa in un gesto concreto di vicinanza verso chi attraversa un momento difficile.





Beneficiaria della raccolta è stata AROP ODV, realtà che da anni è al fianco dei bambini con patologie oncoematologiche e delle loro famiglie, accompagnandoli durante il difficile percorso della malattia.

“Vogliamo ringraziare di cuore gli organizzatori e tutte le persone che, con la loro partecipazione, hanno reso possibile questo risultato – ha concluso Romagnoli –. Una realtà importante come AROP riesce a portare avanti la propria attività anche grazie alla partecipazione di tante persone, amici e volontari che, con gesti grandi e piccoli, sostengono l'associazione e, soprattutto, le famiglie e i bambini che si trovano ad affrontare un momento complicato della propria vita».









Arop

E' un’organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari da oltre 20 anni, con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche, con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie.