Dal Rinascimento alla contemporaneità: al Teatro Galli arriva Lo specchio di Dioniso

Mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, madrigali antichi e moderni si intrecciano tra musica, poesia e scenografie suggestive per un’esperienza visiva e sonora unica

La musica antica e quella contemporanea si fondono per un’esperienza visiva oltre che sonora, a cavallo tra il barocco e la modernità, inseguendo risonanze polifoniche erranti. La Stagione Lirica 2025 del Teatro Galli prosegue mercoledì 20 e giovedì 21 agosto (ore 21) con Lo specchio di Dioniso, opera in cui madrigali che il musicista rinascimentale Luzzasco Luzzaschi dedicò alle soliste del Concerto delle Dame di Ferrara si confrontano con i nuovi madrigali composti da Claudio Ambrosini, Alberto Caprioli, Ugo Nastrucci e infine Luigi Sammarchi, da cui è nata l’idea di questo lavoro coprodotto dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e dal Teatro Galli.

L’esecuzione dei madrigali, affidata a interpreti specializzati, nella prassi storicamente informata del repertorio rinascimentale e barocco, sarà alternata a intermezzi strumentali dell’epoca. Il lavoro prevede una articolata scenografia visiva, nella quale ai madrigali antichi fanno da contrappunto dipinti di alcuni celebri manieristi, ai madrigali moderni rispondono invece nuove architetture progettate dallo Studio Labics per gli spazi esterni del Palazzo dei Diamanti. Ne derivano infinite sfumature affettive che idealmente rimandano al mito dello specchio di Dioniso, inteso come strumento di conoscenza e strumento per una profonda introspezione.

Lo spettacolo, curato da Guido Barbieri, si avvale delle voci di Monica Bacelli, Valentina Coladonati e Laura Lanfranchi affidate alla direzione di Ugo Nastrucci alla guida dell’Ensemble Il dolce sguardo. I testi poetici di Giovan Battista Guarini e di autore ignoto, nell’elaborazione di Barbieri, vengono interpretati da Letizia Aiola, Melissa Mariani, Valentina Spinelli, allieve della Scuola di Teatro Galante Garrone di Bologna, in una parentesi di lettura espressiva che, da un lato illustra nitidamente il contenuto testuale, dall’altro crea un inedito e indipendente tessuto sonoro.

L’opera sarà anticipata mercoledì 20 agosto (ore 19) alla Sala Ressi dall’incontro con Guido Barbieri nell’ambito della rassegna Parole per la musica che da anni accompagna il pubblico all’ascolto della programmazione musicale del Teatro.

Ingresso unico 20 euro. Biglietti al botteghino del Teatro Galli e online su www.vivaticket.com.

Informazioni: www.teatrogalli.it