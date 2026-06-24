Dal Sahara all'Himalaya, i riminesi Emilio e Cristina raccontano le emozioni di 30 viaggi in moto

Appuntamento sabato 27 giugno alla Corte della Biblioteca Gambalunga

Viaggi, moto, avventura per una serata del tutto speciale in sella a una moto dal Sahara all’Himalaya, attraverso deserti, montagne, piste polverose e strade che sembrano inseguire l’orizzonte: sabato 27 giugno, alle ore 21, “Libri da queste parti – Off” porta alla Corte della Biblioteca Gambalunga di Rimini il fascino del viaggio in motocicletta con una serata dedicata all’avventura, alla libertà e al desiderio di esplorare il mondo.

Sarà la coppia di giornalisti riminesi Emilio Salvatori e Cristina Zoli del volume edito da Touring Club Italiano, a presentare con foto, video e racconti in dialogo con la giornalista Lucia Lombardi “30 Incredibili viaggi in moto. Dal deserto del Sahara alle cime dell’Himalaya, rotte leggendarie per chi sogna il mondo in sella” a quello straordinario strumento di viaggio che è la motocicletta.

“Del resto siamo figli di questo territorio universalmente conosciuto come la “Terra dei Motori” - hanno detto Cristina ed Emilio appena rientrati da un incredibile viaggio in Tibet - dove i bambini, proprio come noi, hanno rubato la passione per la moto ai propri genitori magari passeggiando sui nostri lungomari trasformati agli inizi delle stagioni balneari degli anni ’60 in veri e proprie piste da Gran Premio”.

Migliaia di chilometri tra asfalto e polvere, tornanti e litorali oceanici: racconti nati dall'entusiasmo e dalla passione di chi ha vissuto davvero questi viaggi, con la consapevolezza che dietro ogni curva si nasconde sempre una nuova scoperta. Nasce così “30 Incredibili Viaggi in Moto” dal deserto del Sahara alle cime dell'Himalaya: rotte leggendarie per chi sogna il mondo in sella che, realizzato dal più prestigioso editore italiano nel campo del viaggio come il Touring Club Italiano, è stato scritto da Emilio Salvatori e Cristina Zoli insieme all'amico Luca Gentili con cui hanno condiviso l'avventura editoriale. Dalle lande vulcaniche dell'Islanda alle torri medievali della Svaneti georgiana, dai canyon dello Utah alle terrazze di riso della Cina meridionale, dai deserti della Namibia alle vette andine della Bolivia, fino alla fine del mondo in Nuova Zelanda: trenta itinerari straordinari che intrecciano storia e cultura, avventura e contemplazione. Perché la moto non è solo un mezzo di trasporto, ma uno dei modi più autentici per entrare in relazione con la natura, con la terra, con i suoi popoli e la loro memoria. La moto diventa così il mezzo perfetto per restare esposti al vento, ma soprattutto alle persone e alla magnificenza del paesaggio. Un modo di viaggiare che obbliga a rallentare e osservare davvero.

Il libro alterna racconti, fotografie, tracce gpx e indicazioni pratiche perché "se lo abbiamo potuto fare noi - come spiegano gli autori - allora possono farlo tutti." Ed è forse proprio questo il messaggio che attraversa tutto il volume: il viaggio non appartiene agli eroi dell'avventura, ma a chi conserva ancora il desiderio di uscire da casa per guardare il mondo da vicino.

Presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino, "30 Incredibili Viaggi in Moto" è in libreria nella collana I Piaceri del Viaggio del Touring Club Italiano.

Emilio Salvatori e Cristina Zoli, giornalisti riminesi figli della Terra dei Motori, condividono la vita e l'amore per la moto e per il viaggio, che raccontano sulle più prestigiose riviste di motociclismo italiane ed estere. Sono ideatori e curatori di Romagna Motorcycle, il progetto promosso da Visit Romagna dedicato allo sviluppo del mototurismo nella loro regione.