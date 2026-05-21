Dal Santarcangelo festival al ciclismo, sodalizio sempre più vivo tra la città clementina e San Marino

Nel cda dei soci di Santarcangelo Festival entra la Repubblica di San Marino, il plauso del sindaco Sacchetti.

Martedì 19 maggio è stata presentata al Mambo di Bologna la 56esima edizione del Santarcangelo Festival che si svolgerà fra il 3 e il 12 luglio. “Deep pressures” il titolo scelto dal direttore artistico Tomasz Krenczuk per il suo quinto e ultimo cartellone, che chiude con oltre 100 eventi e artisti da tutto il mondo la sua esperienza.

Per l'occasione, il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti plaude all'ingresso, nel cda dei soci del festival, della Repubblica di San Marino. "Ringrazio il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini per questa sensibilità e sono certo che la presenza di San Marino arricchirà ancor più il nostro festival, aprirà ulteriori canali e relazioni internazionali. Con una battuta, visto quanto accaduto lo scorso anno con la Commissione Cultura che definisce i finanziamenti, più di quelle che ci apre il nostro Ministero", esordisce il primo cittadino clementino, secondo cui questo ingresso "si inserisce in un percorso di consolidamento della compagine sociale che lo scorso anno aveva già visto l’ingresso fra i soci del Comune di Sogliano sul Rubicone. Un consolidamento necessario per valorizzare un’esperienza straordinaria e fronteggiare le deep pressure, le pressioni profonde nel percorso di libertà di espressione culturale che è nel dna di un Festival capace come pochi di interpretare e raccontare attraverso l’arte e i suoi molteplici linguaggi la nostra società e il mondo in cui viviamo".

Per Sacchetti, l'ingresso di San Marino tra i soci non è un caso isolato: "È parte di un percorso con il monte Titano che ha caratterizzato e continuerà a caratterizzare il nostro mandato amministrativo: ricordo l’accordo di collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura che ha già portato ad azioni di promozione comune delle eccellenze dei rispettivi territori e alla presenza dei nostri produttori di vino alle manifestazioni sul Titano con uno spazio di degustazione dedicato".

"Va inoltre consolidandosi sempre più anche il rapporto con La Titanica, la cicloturistica in bici d’epoca che lo scorso anno ha aggiornato il suo tracciato per far tappa in Piazza Ganganelli e che quest’anno non solo conferma il nuovo tracciato, ma il 21 giugno porterà nel cuore di Santarcangelo l’arrivo del percorso breve del Giro d’Italia in Bici d’Epoca. Con tanto di premiazioni sotto l’Arco dedicato a Papa Clemente XIV. E prima, il 6 giugno, sarà parte con una delegazione di ciclisti in divisa d’antan dell’inaugurazione della nuova ciclabile sul tracciato dell’ex Ferrovia Santarcangelo-Urbino", spiega il sindaco.

"Natura, paesaggio, enogastronomia, promozione turistica e ora con il Festival dei Teatri anche eventi e cultura in una sinergia sempre più fattiva fra la Repubblica di San Marino e un Comune, il nostro, che ha l’ambizione e la capacità di poter affrontare grandi sfide anche al di fuori del perimetro cittadino", chiosa Sacchetti.