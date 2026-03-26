Dal Sushi alla pizza: l'hotel Savoia di Rimini apre un nuovo spazio ristorazione

Quatto realtà complementari nello stesso spazio di 2000 mq

Si è svolta oggi, giovedì 26 marzo, negli spazi del Savoia Hotel di Rimini, la presentazione ufficiale alla stampa di “Food Court” della Galleria Savoia, progetto fortemente voluto da Piazza Hotels, gruppo nato nel 1989 e che oggi rappresenta una realtà consolidata del settore dell'ospitalità, con oltre 1000 camere e appartamenti tra Italia e Svizzera. Il nuovo spazio, un progetto che va oltre la semplice ristorazione, si sviluppa su circa 2.000 metri quadrati e ospita diverse anime, ciascuna con una propria identità ma unite da una visione comune. Protagonisti sono Manì Dolci lievitati, Almarè Pizzeria & Bistrot, AmoRimini e, in prossima apertura, Sushi Restaurant, realtà che offrono esperienze differenti ma complementari, dal Sushi alla pizza. "Accanto alle aree food, la Galleria include anche sale polifunzionali dedicate a incontri, convegni ed eventi, rafforzando la vocazione della struttura come spazio duttile e integrato nella vita cittadina", spiega la direzione della struttura.

La presentazione di Food Court

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l’assessore alle Attività produttive Yuri Magrini e Orfeo Bianchi, Ceo e Presidente di Piazza Hotels, insieme ai rappresentanti delle attività coinvolte e all’architetta Stefania Tognoloni, progettista dell’intervento. Dal confronto è emersa con chiarezza la volontà di realizzare non un semplice spazio commerciale, ma una vera “piazza urbana”, capace di generare relazioni, cultura e nuove opportunità per il territorio.

“Questo intervento non nasce per caso - ha spiegato Orfeo Bianchi, Ceo e Presidente di Piazza Hotel – Noi abbiamo sempre pensato al Savoia come parte viva della città, un luogo capace di dialogare con il territorio, con il turismo, con gli eventi, con la quotidianità delle persone”.

“Nel 2021 - aggiunge Bianchi - abbiamo completato l’ammodernamento di tutte le camere, puntando su comfort, luminosità e qualità dell’esperienza. Nel 2025 abbiamo fatto un ulteriore salto, ampliando e rinnovando la spa, portandola da 500 a 1.000 metri quadrati, trasformandola in uno spazio di benessere di alto livello, con vista mare e servizi sempre più completi. Oggi, con l’apertura della Galleria Savoia si accende una nuova fase. Questo intervento ci consente di completare un progetto più ampio, che ci ha portato a crescere sempre più e oggi a diventare un luogo dove tradizione e innovazione si intrecciano”.

L’apertura ufficiale è in programma venerdì 10 aprile 2026 momento che segnerà l’avvio di questa nuova realtà.

“L’innalzamento della qualità dell’offerta turistica e dei servizi rappresenta la sfida principale che pubblico e privato sono chiamati ad affrontare per continuare a essere competitivi e aprire nuove prospettive di crescita – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – È quindi significativo l’impegno di imprenditori come Orfeo Bianchi, capaci di investire con una visione di lungo periodo non solo per ammodernare, ma per compiere un reale salto di qualità, contribuendo ad alzare il livello dell’offerta. La variante usi al Rue su cui stiamo lavorando va in questa direzione e coinvolge anche il comparto commerciale, asset strategico nei processi di rigenerazione che il nuovo strumento urbanistico potrà attivare. L’obiettivo è creare le condizioni per stimolare l’iniziativa privata e costruire, insieme, nuove opportunità di sviluppo”.

“La scelta di fare di questa moderna food court una sorta di agorà sul mare è in linea con l’approccio che stiamo portando avanti, orientato alla creazione di spazi di incontro e da vivere per la comunità – commenta l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – e si sposa con il piano di valorizzazione e riqualificazione degli assi commerciali della zona mare, i viali delle Regine: un progetto che sta contribuendo a riorganizzare e modernizzare il contesto urbano, immettendo qualità anche nel tessuto commerciale e aumentando l’attrattività dell’intera area, integrandosi con quel potente volano di sviluppo rappresentato dal Parco del Mare”.