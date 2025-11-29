Dal viaggio con la Flotilla al premio EducAid: Santarcangelo celebra la giornalista Michela Monte

La giornalista riminese è stata designata “per l'impegno profuso a difesa della libertà di stampa"

Venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare “Maria Cristina Garattoni”, in Residenza Municipale a Santarcangelo di Romagna, avrà luogo la cerimonia di conferimento del Premio Pace promosso da EducAid.

Riceverà il Premio, alla sua seconda edizione, Michela Monte, giornalista, producer e regista per testate televisive e digitali internazionali, con una specializzazione in diritti umani, questioni ambientali, criminalità organizzata e politica globale, dal 2017 corrispondente dalle Nazioni Unite per Euronews con sede a New York.

La giornalista riminese è stata designata “per l'impegno profuso a difesa della libertà di stampa, concretizzatosi nella partecipazione all'iniziativa umanitaria internazionale Global Sumud Flotilla, in segno di solidarietà verso i professionisti dell'informazione indipendente nella Striscia di Gaza, intenti a documentare gli eventi che si verificano in quell’area di crisi a rischio della propria incolumità. Un gesto coraggioso e tangibile volto ad affermare i valori fondamentali del diritto di espressione”.

La cittadinanza è invitata a presenziare alla cerimonia che vedrà la partecipazione del Sindaco Filippo Sacchetti e della Giunta e sarà allietata dall’accompagnamento musicale di Francesco Zamagna.