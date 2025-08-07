Dal volo delle anatre ai sogni in bianco e nero: due serate di cinema a Gemmano

A Gemmano arrivano “Prendi il volo” l’8 agosto e “C’è ancora domani” il 23: proiezioni gratuite con inizio alle 21.15

Proseguono gli appuntamenti con il cinema di qualità nell’entroterra di Rimini realizzati grazie al contributo dei Comuni di Coriano, Gemmano, Poggio Torriana e San Clemente e delle locali Pro Loco, con l’organizzazione artistica e tecnica curata da Paolo Pagliarani, attivo da anni in campo cinematografico tra la programmazione del Cinema Tiberio e la realizzazione di eventi cinematografici nel territorio.

Venerdì 8 agosto a Gemmano in piazza Pertini (località Villa) è in programma Prendi il volo, diretto da Benjamin Renner (autore di “Ernest e Celestine”) e prodotto da Illumination Studios, la casa responsabile dei grandi successi della serie “Cattivissimo Me” con una famiglia di anatre impegnata per la prima volta in una avventurosa e divertente migrazione verso i paesi caldi. L’appuntamento con il cinema propone poi una seconda serata a Gemmano (piazza Roma) sabato 23 agosto con il pluripremiato successo di Paola Cortellesi C’è ancora domani.

Inizio proiezioni alle ore 21.15, ingresso gratuito.