Dalla "Barcaccia" al "Siluro": tutto pronto per la Marecchia Sailing Cup

Partenza anticipata a causa del maltempo. La regata prenderà il via sabato 2 agosto alle 10.30 dalla spiaggia libera di San Giuliano

A causa delle previsioni di maltempo per il pomeriggio, la partenza della Marecchia Sailing Cup è stata anticipata al mattino di sabato 2 agosto. La convocazione dei partecipanti è fissata per le ore 10.00 presso la spiaggia libera di San Giuliano, mentre la gara inizierà alle 10.30.

Come ogni anno, non mancheranno ricchi premi offerti dalle aziende del territorio. Alle 10.00 le imbarcazioni sfileranno davanti alla giuria, che premierà la “Barcaccia”, il galleggiante più originale, con un buono del Gruppo Sgr e l’iscrizione gratuita all’edizione 2026.

La regata si svilupperà costeggiando la spiaggia fino alla foce del Marecchia, per poi proseguire oltre il primo ponte e approdare al lido di Rivabella. Subito dopo l’arrivo delle ultime barche si terrà la cerimonia di premiazione: la barca vincitrice riceverà il “Premio Siluro” con le magliette ufficiali 2025 e un assortimento di prodotti Mr Nuts.

Confermato anche il “Premio Green”, istituito nel 2019 per l’imbarcazione più attenta all’ecosostenibilità, che include un noleggio moto offerto da Ruggeri, prodotti Mr Nuts e due magliette ufficiali. Previsto infine un premio speciale per la prima barca che si distruggerà in mare, offerto da Autodemolizioni Casadei.

La ZamZam APS invita tutti a partecipare e tifare per i concorrenti: appuntamento sabato 2 agosto alle 10.00 alla spiaggia libera di San Giuliano!