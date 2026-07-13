Dalla costa ai borghi: la Valconca si accende di appuntamenti estivi

Una settimana ricca di iniziative dal 13 al 19 luglio: musica, spettacoli, cultura, gastronomia e tradizioni nei comuni del territorio

Entra nel vivo l'estate in Valconca, che nella settimana dal 13 al 19 luglio propone un ricco calendario di appuntamenti tra musica, cultura, teatro, opera lirica, laboratori per bambini, incontri con gli autori, gastronomia e spettacoli. Un programma diffuso che coinvolge i principali comuni del territorio, valorizzando piazze, borghi e luoghi simbolo con iniziative rivolte a residenti e visitatori.

Ad aprire la settimana sarà lunedì 13 luglio, con una giornata che vedrà Cattolica protagonista di tre appuntamenti. Alle 21, in Piazza Mercato, il Montefeltro Festival 2026 porterà in scena "Così fan tutte" di Wolfgang Amadeus Mozart, mentre alla stessa ora Piazza delle Nazioni ospiterà "Balera sotto le stelle", serata dedicata al ballo liscio e all'intrattenimento musicale. Alle 21.30, in Piazza del Tramonto, spazio invece ai più piccoli con "Pane, Burro e Burattini", il festival teatrale per bambini che proporrà lo spettacolo "I tre porcellini" della compagnia Tieffeu.

Martedì 14 luglio saranno due gli appuntamenti in programma. A Montefiore Conca prenderà il via la rassegna "Marte-di Jazz a Montefiore": alle 21, in Piazza della Libertà, il Trio Di Meo, Mengoni e Gabellini inaugurerà il ciclo di concerti con "Enjoy Flying Notes", proponendo una rilettura dei grandi classici del jazz. L'appuntamento sarà preceduto, alle 19.30, dalla tradizionale passeggiata panoramica ad anello aperta a tutti lungo i sentieri che circondano la Rocca Malatestiana. Nella stessa giornata, al Castello di Albereto, nel comune di Montescudo-Monte Colombo, è in programma un nuovo appuntamento della rassegna "Concerti al Tramonto", con un concerto acustico ambientato nella suggestiva cornice della rocca fortificata.

La giornata di mercoledì 15 luglio offrirà appuntamenti tra costa e entroterra. A Morciano di Romagna, Piazza del Popolo ospiterà il tradizionale Diner in Bianco, una cena sotto le stelle con allestimenti dedicati e dj set che ogni anno richiama numerosi partecipanti. A Cattolica, invece, la spiaggia libera antistante Piazza Primo Maggio sarà il teatro di "Strariva – La Strarustida tra mare e note", serata dedicata alla tradizionale rustida di pesce azzurro accompagnata da musica anni Settanta e Ottanta. Alle 21.15, l'Arena Spettacoli di San Giovanni in Marignano ospiterà inoltre lo spettacolo "Storie strambe, canzoni e chissacosà", con Alessia Canducci e Antonio Ramberti, appuntamento della rassegna Il Borgo dei Bimbi dedicato ai più piccoli e alle famiglie.

Giovedì 16 luglio il programma farà nuovamente tappa a Cattolica, dove Piazza Primo Maggio accoglierà, alle 21, il JazzFeeling Festival, uno degli appuntamenti di punta della stagione musicale estiva.

La giornata di venerdì 17 luglio sarà particolarmente ricca di appuntamenti. A Morciano di Romagna, alle 18.30, il cortile della Biblioteca "G. Mariotti" ospiterà un nuovo incontro della rassegna "L'Ora del Racconto – Aperitivi con l'autore".

Sempre venerdì, alle 20.30, Piazza Pertini, nella località Villa di Gemmano, accoglierà il Ludobus Scombussolo con "ArteBus – Colori per tutti", laboratorio creativo dedicato ai bambini che prevede pittura sui cavalletti, la realizzazione di un quadro collettivo su stoffa e disegni con i gessi sull'asfalto.

A Montefiore Conca, nella Piazzetta del Teatro, prenderà invece il via la rassegna "Parole sotto la Rocca", che accompagnerà il pubblico tra incontri, conversazioni e musica nel suggestivo centro storico.

La serata proseguirà a Saludecio, dove alle 21, in Piazza Santo Amato, la compagnia teatrale "I Senza Prescia" di Mondaino porterà in scena la commedia dialettale "A sin sgrazied o fortuned". L'ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà devoluto a favore di Emy, mentre prima dello spettacolo sarà proiettato un breve video dedicato all'iniziativa benefica.

Sempre alle 21.15, a San Giovanni in Marignano, gli Itinerari Musicali proporranno "Janis Joplin. Il fuoco dentro", spettacolo che unirà il racconto di Barbara Baraldi alle musiche eseguite dal gruppo Freeda, ripercorrendo la vita della celebre cantante americana.

Il fine settimana offrirà un calendario ancora più intenso. Sabato 18 luglio, alle 21, Montefiore Conca ospiterà uno degli appuntamenti del Montefeltro Festival 2026, con la rappresentazione dell'opera "La Rondine" di Giacomo Puccini nell'Arena Raciti, ai piedi della Rocca Malatestiana.

Sempre sabato 18 luglio, Cattolica accoglierà all'Arena della Regina il concerto di Sal Da Vinci, uno degli eventi musicali più attesi dell'estate, con inizio alle 21.

A San Giovanni in Marignano, alle 21.15, si terrà invece il tradizionale Concerto Estivo del Corpo Bandistico San Giovanni in Marignano, mentre a Montegridolfo la Piazzetta del Borgo ospiterà una serata karaoke aperta a cittadini e visitatori.

Nello stesso fine settimana, Monte Colombo, nel comune di Montescudo-Monte Colombo, sarà protagonista con la Sagra della Trippa e dello Strozzaprete, in programma sabato 18 e domenica 19 luglio. Gli stand gastronomici proporranno le principali specialità della tradizione romagnola, tra cui trippa, strozzapreti fatti a mano, piadina, salsiccia e altri prodotti tipici. Sabato sera saliranno sul palco i Moka Club con lo spettacolo "Entertainment Superheroes", mentre domenica la manifestazione proseguirà con il concerto del gruppo Revolution. Per tutta la durata della sagra saranno inoltre presenti un mercatino artigianale e un'esposizione di prodotti del territorio.

Da venerdì 18 a domenica 20 luglio, la Rocca di Sassofeltrio ospiterà inoltre "Rocca d'Estate", manifestazione canora dedicata ai giovani talenti, con tre serate di esibizioni e spettacoli musicali.

Il calendario si concluderà domenica 19 luglio a Montegridolfo, dove tornerà "Salotto Gridolfi 2026", format dedicato a dialoghi, arte, musica e cultura nella suggestiva Piazzetta Centrale del Castello. La serata vedrà la partecipazione della tatuatrice e scrittrice Benny Pagnoni, dell'esperta di analisi sensoriale del miele Cristina Vanni e di Davide Ferrero, fondatore del Chococlub, affiancati dal concerto live "Radio 3 Liga – Parole che Suonano", tributo teatrale dedicato a Luciano Ligabue.