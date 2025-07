Dalla Domus del Chirurgo al Blue Lab: alla scoperta della Rimini nascosta e innovativa

Visite guidate nei luoghi simbolo della città e mostre immersive tra arte, scienza e artigianato

Nel weekend Rimini si anima con un ricco calendario di appuntamenti tra visite guidate e mostre che offrono ai visitatori un'opportunità unica di scoprire le meraviglie storiche, artistiche e culturali della città, per vivere appieno la sua storia, arte e tradizione.

Per chi vuole un'introduzione completa alla storia e all'arte riminese, il City Tour Le Meraviglie di Rimini a cura di Visit Rimini, propone domani 28 giugno un percorso tra i simboli della città: dall'imponente Arco di Augusto al millenario Ponte di Tiberio, dal capolavoro rinascimentale del Tempio Malatestiano al suggestivo Castel Sismondo, fino al cuore felliniano del Cinema Fulgor. Un viaggio attraverso i secoli che parte dal centro storico svelando i segreti di Piazza Cavour con la Fontana della Pigna e la Vecchia Pescheria.

Domenica 29 giugno, la Biblioteca Gambalunga apre le sue sale antiche, custodendo preziosi volumi e arredi storici, offrendo un tuffo nel passato culturale di Rimini. Contemporaneamente, le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Galli si rivelano attraverso la visita alla Domus del Chirurgo e le scoperte archeologiche di epoca romana. Sempre nel pomeriggio, Rimini e i suoi segreti invita a scoprire le chiese nascoste e i misteri della città, svelando storie di personaggi illustri e simboli nascosti.

Oltre alle visite, il weekend ospita anche importanti esposizioni: Ciao Rimini Ciao al Museo della Città presenta l’arte visiva di Alessandro Malossi, mentre EuropaCinema 1984/1987 al Palazzo del Fulgor ripercorre l’esperienza del primo festival di cinema europeo, con ritratti di grandi registi e attori. Per gli appassionati di scienza e ambiente, Our Ocean from Space in piazzale Boscovich offre un viaggio immersivo attraverso immagini satellitari e realtà aumentata, evidenziando le sfide climatiche e la tutela degli oceani. Infine, fino al 30 giugno, il Palazzo del Turismo ospita la mostra Creatività - Ogni oggetto una storia, celebrando l’ingegno manuale e l’artigianato, con creazioni che spaziano dal ricamo alla scultura, passando per modellini ferroviari e oggetti di riciclo, tutti realizzati con passione e tradizione.

Ecco tutti gli appuntamenti:

venerdì 27 e sabato 28 giugno 2025

Le Meraviglie di Rimini

City Tour a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città."Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina. Ore 21 A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini



domenica 29 giugno 2025

Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all'indirizzo [email protected]. Ingresso limitato a 10 persone alla volta. Ore 11.00 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 704326 www.bibliotecagambalunga.it

domenica 29 giugno 2025

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, all'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Ore 11.00 Info: 0541 793851. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea



domenica 29 giugno 2025

Piazza Cavour - Rimini centro storico

Rimini e i suoi segreti

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Una visita guidata alla scoperta dei segreti nascosti di Rimini. Dietro la maschera del divertimento, questa città cela tesori inaspettati. Si esploreranno due chiese perdute e nascoste, tra le vie del centro, e si percorrerà un'inusuale strada in salita in una città che è tutta in pianura. Si scoprirà anche il busto di un martire del Risorgimento e verranno svelati i misteri del Tempio Malatestiano, con i suoi numerosi sarcofagi lungo la fiancata. Tra questi, spiccano quello di un importante astrologo del Quattrocento e quello di Giorgio Gemisto Pletone, un filosofo neoplatonico di Costantinopoli. Per info e prenotazioni consultare il sito di riferimento. Ore 16.30 https://arteemusei.com/visita-guidata/rimini-e-i-suoi-segreti

MOSTRE

fino al 29 giugno 2025

Museo della Città, via Tonini 1 - Rimini centro storico

Ciao Rimini Ciao

Alessandro Malossi per Rimini

A dare un benvenuto speciale quest’anno, CIAO RIMINI CIAO, il progetto di comunicazione visuale per la città di Rimini ideata dal digital artist Alessandro Malossi: otto immagini diffuse in diversi luoghi simbolici di Rimini, dalle spiagge all’aeroporto, fino al cuore della città, ed esposte al piano terra del Museo della Città, fino alla fine di giugno.

Orario: fino al 29 giugno, dal martedì alla domenica 10-13 e 16-19, ingresso gratuito. Info: www.museicomunalirimini.it

fino a domenica 24 agosto 2025

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

EuropaCinema 1984/1987

Rimini ‘80

La mostra dal titolo ‘EuropaCinema 1984/1987’ nelle fotografie di Flavio Marchetti, inaugura venerdì 13 giugno alle ore 20 con ingresso libero. Insieme a Flavio Marchetti sarà presente Felice Laudadio, ideatore e direttore del Festival. “EuropaCinema”, ideato e diretto da Felice Laudadio, è stato il primo festival al mondo dedicato al cinema europeo e a Rimini si tenne dal 1984, anno della sua nascita, fino al 1987. Ripercorrono quell’esperienza i sessanta ritratti al Grand Hotel di registi e attori che vi hanno partecipato. Tra questi: Philippe Noiret, Michelangelo Antonioni, Charlotte Rampling, Marcello Mastroianni, Margarethe von Trotta, Monica Vitti, Irene Papas, Gian Maria Volonté… In mostra anche il manifesto della prima edizione disegnato da Federico Fellini. La mostra fa parte di Rimini 80, il calendario di iniziative per i 40 anni del romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli. Orario: da martedì a domenica ore 11-17; da mercoledì 25 giugno anche mercoledì e venerdì ore 21-23. Info: 0541 793781 https://fellinimuseum.it/europacinema_flavio_marchetti/

Fino a lunedì 30 giugno 2025

Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 - Rimini

Creatività - Ogni oggetto una storia

Torna la mostra che celebra l'ingegno manuale, hobbismo, modellismo, sculture, ceramiche e l'arte delle mani femminili. Un evento che vede la partecipazione di ex ferrovieri del Dopolavoro Ferroviario di Rimini. Dall'eleganza del ricamo alla forza della scultura passando per creazioni uniche in legno e rame, ceramiche, dettagliati modellini ferroviari e sorprendenti oggetti nati dal riciclo. Un universo di creatività che nasce dalle mani dei nonni. Orario: dalle 10.30 alle 12 - dalle 15.30 alle 18.30 Ingresso libero Info: 0541 28901 www.facebook.com/dlfrimini.

fino a mercoledì 16 luglio 2025

piazzale Boscovich - Rimini porto canale

Our Ocean from Space

Nell'ambito dell'attività del Rimini Blue Lab, Rimini ospita una versione outdoor della mostra itinerante "Our Ocean from Space" co-prodotta da ESA e UNESCO per la Decade degli Oceani delle Nazioni Unite, con il sostegno di Mercator Ocean, Copernicus Marine, ICGC (Institut Cartogràfci Geològic de Catalunya), Planetek Italia, il CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), Shom, Prométhée Earth Intelligence e la MSRO (Organizzazione per la ricerca spaziale delle Maldive). Dopo aver debuttato a Barcellona nell’aprile 2024, la mostra approda a Rimini, dove sarà visitabile nell’area fronte mare di Piazzale Boscovich. Un’occasione unica per cittadini e turisti di immergersi, letteralmente, in una narrazione visiva e scientifica che racconta l’oceano come mai lo abbiamo visto prima. La tappa riminese segue quella di Nizza, organizzata in occasione della terza conferenza ONU sull’Oceano (UNOC3), e si inserisce come evento 'fuori salone' del convegno ECCA 2025 (European Climate Change Adaptation Conference), che si sta svolgendo al Palacongressi di Rimini (16 al 18 giugno). La mostra propone un viaggio interattivo sopra gli oceani, guidato dalle immagini satellitari fornite dalle più avanzate tecnologie spaziali. Grazie a moduli in realtà aumentata, il pubblico potrà osservare dall’alto l’impatto del cambiamento climatico e delle attività umane, scoprendo le sfide che minacciano la salute degli oceani e le azioni in corso per tutelarne la biodiversità. Con spettacolari immagini dallo spazio, video-interviste e installazioni immersive, 'Our Ocean from Space' offre un’esperienza coinvolgente e formativa che parla a tutti: dagli studenti ai decisori politici, dai ricercatori ai semplici curiosi. Al centro, l'idea che la conoscenza è il primo passo verso un cambiamento reale.

L’arrivo della mostra a Rimini è reso possibile dalla collaborazione tra Rimini Blue Lab, progetto del Comune di Rimini co-finanziato con fondi europei della Regione Emilia-Romagna (FSE+), e la Fondazione CMCC, partner scientifico del Blue Lab e co- organizzatore di ECCA 2025.

