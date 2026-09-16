Dalla E45 alla Marecchiese, il Pd chiede conto a Salvini: "Il Governo passi ai fatti"

Romagna al palo tra opere e ritardi

Il deputato Pd Andrea Gnassi annuncia un’interpellanza urgente in Aula al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per chiedere al Governo risposte concrete sulle principali opere attese in Romagna.

Nel mirino E45, lotto zero della Secante di Cesena, Ravegnana-bis, Alta velocità e recupero del lago di Quarto. Per il Riminese vengono invece sollecitate risposte su variante alla SS16, Marecchiese, SS72 e terzo casello dell’A14.

L’interpellanza, sottoscritta dal gruppo parlamentare del Pd, punta in particolare a conoscere quali nuove risorse siano state stanziate, quali procedure siano state avviate e quali siano i tempi previsti per progettazione e apertura dei cantieri.

“Da quasi quattro anni ascoltiamo annunci sulle infrastrutture della Romagna. Ora chiediamo quali siano le risorse nuove, le azioni e le procedure effettivamente avviate”, afferma Gnassi, che chiede al Governo di passare dagli annunci agli atti concreti e di lavorare insieme a Regione e Comuni.

“Non bastano più sfilate, annunci e comunicati stampa – aggiunge – il Governo per la Romagna parli con atti, finanziamenti e cantieri”.