Dalla ex colonia Piacenza al lungomare: Misano progetta il Parco Mare Nord con i cittadini

Domani (mercoledì 1° luglio) la visita al cantiere avvia il percorso partecipativo “A Mare

Con la visita al cantiere della palazzina dell’ex colonia Piacenza, in programma domani (mercoledì 1° luglio) alle 17, si avvierà “A Mare”, il percorso di ascolto, coinvolgimento e partecipazione promosso dal Comune di Misano Adriatico per accompagnare l'intervento di recupero della struttura e condividere con la comunità la progettazione del futuro Parco Mare Nord.

Il percorso, cofinanziato dal Comune di Misano Adriatico e dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Bando Rigenerazione Urbana, coinvolgerà cittadine e cittadini, associazioni, operatori economici e tutti i soggetti interessati nella definizione di nuove prospettive per uno dei luoghi più significativi del lungomare nord.

Quello in programma domani è il primo di quattro appuntamenti dedicati a ripensare gli spazi aperti, le attrezzature e le funzioni del parco, in stretta relazione con la futura destinazione della palazzina e con le attività presenti sul lungomare.

L'obiettivo è costruire, attraverso il contributo della comunità, una visione condivisa di uno spazio pubblico più accogliente, attrattivo e fruibile durante tutto l'anno, capace di valorizzare le vocazioni ambientali, sociali, culturali e ricreative dell'area.

Sono invitati a partecipare tutti coloro che desiderano contribuire al futuro del Parco Mare Nord: cittadine e cittadini, giovani, associazioni culturali, sociali, sportive e ambientali, gruppi informali, attività economiche che operano sulla spiaggia e sul lungomare, oltre a tutte le persone interessate alla valorizzazione di questo importante spazio pubblico.

Per il primo appuntamento, in programma domani, il ritrovo è in via Litoranea Nord 22 alle ore 17. Dopo i saluti di benvenuto e la presentazione del percorso, seguirà la visita al cantiere per conoscere da vicino lo stato di avanzamento dell'opera di riqualificazione, avviata lo scorso inverno. Ci saranno, poi, un'esplorazione a tappe del Parco Mare Nord e una mappatura collettiva per immaginare nuovi usi e funzioni dell’area. Infine, sarà presentato il laboratorio di idee in programma il 18 luglio e ci sarà un aperitivo conclusivo. Saranno presenti gli amministratori comunali, i tecnici del Comune, i progettisti e i responsabili del percorso partecipativo.

Partecipazione all'incontro

L'accesso al cantiere avverrà a piccoli gruppi; si raccomanda di indossare scarpe chiuse.

La partecipazione è libera e gratuita. Per ragioni organizzative è consigliata l'iscrizione al seguente link: https://bit.ly/visita_al_cantiere.