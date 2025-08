Dalla festa della patata al Jazz: una settimana ricca di eventi in Valconca

Gli eventi della settimana 5-10 agosto in Valconca

La Valconca si prepara a una settimana ricchissima di appuntamenti, tra suggestioni al tramonto, concerti nelle chiese e nelle piazze, notti bianche, rassegne cinematografiche e spettacoli all’alba.

A Montefiore Conca la settimana prende il via martedì 5 agosto con il nuovo appuntamento di Marte-di Jazz a Montefiore, una serata che unisce paesaggio, cultura e musica. Dopo una passeggiata pano-culturale organizzata in collaborazione con i Volontari CAI, alle 20.30 in Piazza Libertà il pubblico potrà immergersi nelle sonorità eleganti del Linda Gambino Trio, con “The Beauty in Jazz” curato dalla direzione artistica di Diego Olivieri.

Giovedì 7 agosto, al tramonto, la Rocca Malatestiana ospita il primo capitolo del Decamerone nella rassegna “Mille e una Notte in Valconca”: cinque voci teatrali e un brindisi finale accompagneranno il pubblico in un viaggio letterario senza tempo.

Infine, venerdì 8 agosto, nella suggestiva Piazzetta Palmerini, riflessioni e atmosfere si intrecciano nel reading “Pensami Nuvola” con Cristiana Sammarini. Sabato 9 agosto alle 21.15 alla Corte della Rocca Malatestiana un viaggio musicale e poetico chiude la settimana con “Romantiche, poetiche, popolari – Musica e Poesia dirette al cuore, alla Rocca di Montefiore”. La fisarmonica di Ingrid Casadei e la voce narrante di Diego Olivieri accompagneranno il pubblico attraverso suoni e parole che evocano piazze balcaniche, memorie francesi, echi romagnoli e suggestioni circensi.

Il borgo di Saludecio continua ad accogliere ogni sera i concerti del Master Rapsody, percorso di alta formazione musicale. Martedì 5 agosto l’appuntamento è nella Chiesa di Sant’Ansovino con clarinetto, sax e violino. Mercoledì 6 agosto si prosegue nella Chiesa di San Rocco con una serata dedicata al violino jazz, fisarmonica e clarinetto. Giovedì 7 il concerto si svolgerà nel pomeriggio alla Fondazione Casa “Santo Amato Ronconi” con un’ampia varietà strumentale, mentre sabato 9 agosto la musica torna protagonista in Piazza Sant’Amato Ronconi. Domenica 10 agosto chiusura in bellezza con tromba e corno nella cornice della Chiesa dei Gerolomini. Sempre domenica 10 agosto, dalle 8:30 alle 19:00, torna anche La Domenica del Riuso, mercatino dell’usato, del modernariato e della creatività. Venerdì 8 agosto alle 19.30, Saludecio ospita anche il secondo appuntamento di “Mille e una Notte in Valconca” con Decamerone II in Piazzetta Domenico Masi, ancora una volta accompagnato da un brindisi finale. Infine, da sabato 9 a mercoledì 13 agosto, presso l’Osservatorio Astronomico “Copernico Aps”, vanno in scena Le Notti delle Perseidi: incontri, pic-nic sotto le stelle e concerti notturni in attesa delle stelle cadenti di San Lorenzo.

A San Giovanni in Marignano martedì 5 agosto, nell’ambito della rassegna “Estate fuori dal Comune”, l’Arena Spettacoli ospita una serata dedicata a Tina Modotti, raccontata da Ester Sabetta. Mercoledì 6 agosto, invece, Largo Fosso del Pallone si trasforma in un cinema all’aperto con la proiezione del film animato “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Domenica 10 agosto, dalle ore 20.00, torna RespirArte, manifestazione che anima il centro storico con artisti all’opera in estemporanea. Un’occasione unica per osservare l’arte prendere forma sotto i vostri occhi.

A Mondaino la magia del grande schermo incontra la suggestione di Piazza Maggiore. Martedì 5 agosto, il pubblico potrà assistere alla proiezione del film “C’è ancora domani”, diretto da Paola Cortellesi. Un’occasione per riflettere e condividere emozioni in una delle piazze più affascinanti del territorio.

Il Castello di Albereto ospita martedì 5 agosto un appuntamento della rassegna “Concerti al Tramonto”, a cura di Rimini Classica. Sul palco, Filippo Malatesta omaggia Edoardo Bennato. Uno spettacolo da vivere con lo sguardo rivolto al tramonto, in uno dei borghi più suggestivi della Valconca.

Mercoledì 6 agosto, Piazza Mazzini di San Clemente si illumina con il Cinema sotto le Stelle. In programma, “The Holdovers – Lezioni di vita” di Alexander Payne, pellicola che saprà conquistare con la sua sensibilità e profondità narrativa.

Giovedì 7 agosto, la città di Morciano di Romagna si veste di festa per La Notte Bianca delle Stelle. Dalle 19 in poi, il centro si anima con spettacoli incantati, giocolieri, bolle di sapone giganti, burattini, musica e street food per tutti i gusti. Una serata ideale per vivere Morciano in chiave magica e conviviale.

Dall’8 al 10 agosto, Montegridolfo torna indietro nel tempo con La Montegridolfo Liberata, rievocazione storica degli scontri della Linea Gotica. Atmosfere anni ’40, musica swing, costumi d’epoca, buon cibo e memoria storica convivono in uno degli eventi più attesi dell’estate valconchese.

Sabato 9 e domenica 10 agosto a Montescudo va in scena la Sagra della Patata e Festa degli Gnocchi, una due giorni dedicata ai sapori e alle tradizioni. Dalla cucina tipica ai dolci originali come il gelato di patate, senza dimenticare spettacoli, comicità, mercatini e l’energia della musica dal vivo. Un evento che conquista tutti i sensi.

Sabato 9 agosto, alle prime luci del giorno, Gemmano accoglie il terzo appuntamento di “Mille e una Notte in Valconca” con il Decamerone III, in Piazza Roma. Un risveglio poetico e teatrale, seguito da una colazione condivisa.

A Sassofeltrio domenica 10 agosto, ancora all’alba, il ciclo del Decamerone approda nella frazione di Gesso, presso la Chiesa di Sant’Andrea, per il quarto episodio della rassegna “Mille e una Notte in Valconca”. Un altro risveglio che unisce parola, emozione e paesaggio.