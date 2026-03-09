Dalla Fiera di San Gregorio agli spettacoli nei teatri: tutti gli eventi in Valconca dal 9 al 15 marzo

Cosa fare a Morciano, Cattolica, Montefiore Conca, Montescudo e Monte Colombo

Morciano di Romagna

Il cuore degli eventi della settimana batte a Morciano di Romagna, dove prosegue l’Antica Fiera di San Gregorio, uno degli appuntamenti più attesi della tradizione locale, che anima il centro del paese con spettacoli, esposizioni, eventi culturali e momenti dedicati alle eccellenze del territorio.

Già da lunedì 9 marzo la San Gregorio Arena di via Bucci si trasforma in uno spazio di musica e intrattenimento. Dalle ore 15 prende il via l’animazione con la diretta radiofonica di Radio Sabbia accompagnata da street food e proposte gastronomiche per aperitivo e cena. Dalle ore 18 si susseguono concerti e spettacoli organizzati dalla Pro Loco di Morciano di Romagna, con l’esibizione delle band della scuola di musica Hall of Music. In serata, alle ore 21, l’Auditorium Teatro Pina Renzi ospita lo spettacolo teatrale “L’assassino non è il diavolo” ovvero “Il matrimonio delle sorelle dell’Orsa Maggiore”, proposto dall’associazione culturale L’Armonda di Saludecio, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Martedì 10 marzo la San Gregorio Arena torna ad animarsi dalle ore 15 con Radio Sabbia e le proposte gastronomiche, mentre dalle ore 18 il palco ospita il concerto del Martina Tordi 4têt, con Martina Tordi alla voce accompagnata da Alex Gorbi al basso, Daniele Bartoli alla chitarra, Simone Migani alla tastiera e Pasquale Montuori alla batteria.

Mercoledì 11 marzo il programma prosegue con musica e animazione alla San Gregorio Arena dalle ore 15 e con il concerto dei Black River Moan dalle ore 18. La giornata propone anche due appuntamenti culturali serali: alle ore 21, nella sala dell’ex Lavatoio, la conferenza storiografica di Mario Garattoni dedicata al tema “Città di Conca: era a San Giovanni in Marignano”. Sempre alle 21, all’Auditorium Pina Renzi, il Centro Danza La Plume diretto da Daniela Pasquinelli porta in scena lo spettacolo “Inside Out – Viaggio nelle emozioni”, saggio delle allieve e degli allievi dei corsi di danza classica, moderna e hip hop.

La giornata di giovedì 12 marzo rappresenta uno dei momenti centrali della fiera. Dalle ore 9 in via Fratti arrivano le esposizioni del Moto Club Misano Adriatico con mezzi da gara e d’epoca e del Motoclub della Polizia di Stato con veicoli a due e quattro ruote. Al padiglione fieristico di via XXV Luglio, dalle 9 alle 20, si svolge “Paesi d’amare”, rassegna dedicata alle Pro Loco della provincia di Rimini e ai prodotti tipici locali, con la partecipazione delle realtà di Morciano, Montefiore Conca, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo e Gradara. Al Foro Boario, dalle 10 alle 17.30, si tengono la 18ª mostra degli ovini, la quinta mostra interprovinciale di bovini di razza romagnola iscritti al libro genealogico e la 32ª mostra mercato del cavallo, con pony games e dimostrazioni equestri. Le premiazioni dei migliori capi sono previste alle 11.30 e alle 12, con l’assegnazione del Trofeo Mario e Galliano Colombari. Nel pomeriggio la San Gregorio Arena torna a ospitare musica e street food dalle ore 15 e dalle 18 il dj set con Luigi Del Bianco e la voce di Marchino Jumbai. Alle ore 21 l’Auditorium Pina Renzi accoglie lo spettacolo comico “La Parrucchiera di Siviglia” del San Costanzo Show.

Venerdì 13 marzo proseguono gli appuntamenti musicali della San Gregorio Arena dalle ore 15 con Radio Sabbia e dalle ore 18 con il dj set Deep Code by Backntop. In serata, alle ore 21 all’Auditorium Pina Renzi, si tiene l’incontro “IcaroTeche – La memoria digitale della Romagna”, uno speciale dedicato a Morciano di Romagna con ingresso libero.

Il fine settimana rappresenta il momento culminante della manifestazione. Sabato 14 marzo la giornata si apre alle 8.30 nel parcheggio di piazza Ghigi con la Crono-San Gregorio organizzata dal Vespa Club Morciano, terza tappa del campionato di regolarità e finale del campionato invernale 2026. Dalle ore 9 in via Fratti tornano le esposizioni motoristiche con Moto Club Misano e Motoclub della Polizia di Stato, affiancate dalla scuola di minimoto per giovani piloti con gli istruttori della Federazione Motociclistica Italiana. Al padiglione fieristico continua “Paesi d’amare” dalle 9 alle 20, mentre nel pomeriggio, dalle 16 alle 23 nella palestra comunale di via Largo Centro Studi, si svolge “La Notte del Ring”, riunione pugilistica organizzata dall’Accademia Pugilistica Valconca. Sempre dalle 16 le vie del centro si animano con spettacoli itineranti di artisti di strada, magia e giocoleria. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19 al padiglione fieristico, l’associazione Arcieri Apollo Artemide Valconca organizza un open day con prove di tiro con l’arco e raccolta fondi. La San Gregorio Arena accoglie musica e street food dalle 15 e alle 18 il concerto dei Blue Turtles, tribute band di Sting. Alle 18.30 la Residenza La Madonnina ospita “Arte in stalla – Storie ad Murcèn”, letture in dialetto romagnolo degli scritti di Germano Bacchini ambientate in una suggestiva cornice settecentesca. La giornata si chiude alle 21 all’Auditorium Pina Renzi con il concerto del Paolo Jannacci Duo, con Paolo Jannacci al pianoforte e voce accompagnato dalla tromba di Daniele Moretto.

Domenica 15 marzo la fiera entra nella sua giornata conclusiva con numerosi appuntamenti. Dalle ore 10 al padiglione fieristico si svolge il rally-raduno “Le regine del rally”, organizzato dalla Scuderia Automobilistica Morcianese. Dalle 10 alle 18 in via Colombari Alta si tiene la quarta esposizione di macchine agricole “Valconca Tractor”. Al Foro Boario proseguono la mostra degli ovini e la mostra mercato del cavallo con spettacoli equestri alle 11 e alle 15.30 con Nico Belloni e il gruppo Aragonas. In via Fratti tornano le esposizioni motoristiche e al padiglione fieristico prosegue l’open day di tiro con l’arco nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Dalle 16 le vie del centro ospitano nuovamente artisti di strada e spettacoli itineranti, mentre alla San Gregorio Arena dalle 18 è in programma il concerto dei TassoZero5.

Nel corso della settimana Morciano ospita anche diverse iniziative culturali. Dall’8 al 19 marzo la Chiesuola di Don Ferrante nel centro storico accoglie la mostra d’arte “Cammini di vita tra arte, natura e spiritualità” di Maria Ida Barbaresco, con dipinti dedicati alla natura del Cantico di San Francesco e la presentazione del progetto grafico di un monumento in marmo di Carrara. Al padiglione fieristico è inoltre visitabile l’esposizione d’arte Expop 2025 nelle giornate del 7, 8, 12, 14 e 15 marzo dalle 9 alle 20.

Cattolica

Anche Cattolica propone una settimana ricca di iniziative culturali e spettacoli. Tra le esposizioni spicca la mostra fotografica “Bagnini Bagnanti – 60 anni di vita, volti e immagini della Cooperativa Bagnini”, allestita lungo il tratto di spiaggia dai Bagni 42 ai Bagni 21, che racconta attraverso immagini e testimonianze la storia di una delle figure simbolo della città.

Martedì 10 marzo alle ore 21 il Salone Snaporaz ospita lo spettacolo di danza contemporanea “Saremo bellissimi e giovanissimi sempre // Eckhart Project” ideato e interpretato da Marco Augusto Chenevier. Lo spettacolo nasce da una riflessione sulla figura del mistico domenicano Meister Eckhart e sulla ricerca dell’interiorità, sviluppando un dialogo ironico e originale con il pubblico attraverso il linguaggio della danza.

Mercoledì 11 marzo alle ore 17 il Centro Culturale Polivalente ospita “Biblionoi”, laboratorio dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni sul tema della parità di genere, organizzato dal Centro Antiviolenza Chiama chiAma.

Giovedì 12 marzo alle ore 21 il Teatro della Regina accoglie Emilio Solfrizzi protagonista della commedia “Anfitrione” di Plauto. La regia dello stesso Solfrizzi rilegge uno dei capolavori della comicità classica attraverso una messinscena contemporanea che gioca sugli equivoci tra identità reali e apparenti, tra divinità e uomini, in un intreccio di situazioni comiche e riflessioni sulla società contemporanea.

Venerdì 13 marzo alle ore 16.30 il Museo della Regina propone una visita guidata gratuita dal titolo “Donne nell’antichità”, dedicata al ruolo femminile nelle civiltà del passato.

Sabato 14 marzo alle ore 16.30 nella sala mostre di Palazzo del Turismo si tiene il finissage della mostra “Tintarella di Musica”, con incontro pubblico e talk conclusivo. Nello stesso pomeriggio, dalle 17 alle 20, il Mercato Coperto ospita “Tintarella di musica al mercato del gusto”, un percorso tra degustazioni e memorie musicali realizzato insieme alle attività storiche e gastronomiche della città.

Domenica 15 marzo la città propone diversi appuntamenti. Dalle ore 9.30 piazza Primo Maggio ospita l’esposizione di auto e moto d’epoca organizzata dal Club Amici Automoto Storiche Cattolica. Nel pomeriggio, alle ore 17 al Centro Culturale Polivalente, si tiene l’incontro “Cosa fanno oggi i filosofi – La filosofia in dialogo”, dedicato al tema della conoscenza tra scuola, università e intelligenza artificiale, con gli interventi di Riccardo Manzotti dell’IUL di Milano e Gianna Angelini dell’Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di Roma.

Montefiore Conca

Sabato 14 marzo alle ore 21 il Teatro Malatesta di Montefiore Conca ospita lo spettacolo teatrale “Ho avu un ics”, portato in scena dalla Compagnia Carovana nell’ambito della rassegna Rumagna Marzulena 2026. La commedia in tre atti scritta e diretta da Pier Paolo Gabrielli racconta con ironia e ritmo le vicende di personaggi e situazioni della tradizione romagnola, con uno spettacolo capace di unire comicità e racconto popolare.

Montescudo

Il Teatro Rosaspina di Montescudo propone due appuntamenti nel fine settimana. Sabato 14 marzo alle ore 21 la compagnia teatrale I Senza Prescia di Mondaino presenta la commedia in tre atti “A sin sgrazied o fortuned” di Massimo Renzi, ambientata nei primi anni Settanta e dedicata alle vicende di una famiglia che gestisce un negozio di alimentari dove si intrecciano incontri e situazioni comiche con un finale sorprendente. Domenica 15 marzo alle ore 17.30 lo stesso teatro ospita lo spettacolo “È nato prima l’uovo o la gallina?”, nuovo lavoro di Sergio Casabianca accompagnato al pianoforte da Checco Montesi e con la regia di Alberto Guiducci, una narrazione ironica e surreale che attraversa le diverse fasi della vita raccontando storie personali in cui il pubblico può facilmente riconoscersi.

Monte Colombo

Domenica 15 marzo alle ore 16.30 il Teatro Leo Amici di Monte Colombo ospita lo spettacolo “Sicuramente Amici”. La rappresentazione racconta l’incontro tra una bambina e la figura simbolica della Vecchia Umanità, da cui prende vita un viaggio tra storie e personaggi che hanno segnato la storia dell’uomo, da Omero e Ulisse fino a Leonardo, in un racconto teatrale che celebra il valore dell’amicizia e dell’amore come motori della storia umana.