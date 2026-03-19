Dalla “Fugaracia” al teatro: Riccione accende il fine settimana

Eventi per tutte le età tra musica, mostre, incontri e iniziative per bambini, dalla biblioteca alla spiaggia

Dalla magia delle antiche tradizioni popolari alle nuove frontiere della solidarietà, tra teatro sensoriale e concerti di musica classica, lirica e corale. Il programma del fine settimana che sta per iniziare comprende anche il cinema d’autore, il racconto di grandi viaggi, le iniziative per i bambini, gli incontri sul benessere, il pattinaggio, il nuoto e la fotografia. Riccione si trasforma in un luogo di incontro, riflessione e intrattenimento per un pubblico di ogni età: un grande palcoscenico diffuso tra museo, biblioteca, cinema e teatro, fino alla spiaggia, cuore e anima della Perla verde.

Lo spettacolo sensoriale “Buchettino” per le nuove generazioni: il 19 marzo allo Spazio Tondelli

Giovedì 19 marzo (ore 21) lo Spazio Tondelli riapre le porte al pubblico con un’anteprima speciale dedicata alle nuove generazioni. In attesa dell’inaugurazione ufficiale autunnale, “La bella stagione” di Riccione Teatro invita i più giovani a scoprire lo spazio rinnovato con un classico del teatro internazionale: “Buchettino” della compagnia Socìetas.

Diretto da Chiara Guidi e ispirato al “Pollicino” di Charles Perrault, con l’adattamento di Claudia Castellucci, lo spettacolo è un’esperienza sensoriale unica: nella semioscurità di una grande camera da letto in legno, la narratrice conduce gli spettatori in un mondo di suoni e immagini interiori tipici della favola che viene raccontata ai bambini prima di coricarsi a letto. Un appuntamento magico dove l’ascolto prevale sulla visione, celebrando l’incanto tipico dell’infanzia. (biglietto 8 euro, ridotto under 14 6 euro, gratuito sotto i 4 anni. Prevendita su Liveticket.it o rivendite Liveticket, al Palazzo del Turismo ogni giovedì dalle 14 alle 18).

Il cicloviaggio di Daniele Grassetti tra avventure e solidarietà: il 19 marzo in Biblioteca

Giovedì 19 marzo alle 21, la Biblioteca comunale ospita un nuovo appuntamento della rassegna “Racconti di viaggio”, curata dal gruppo Angolo dell’avventura di Rimini e Riccione. Protagonista della serata sarà Daniele Grassetti, viaggiatore pesarese che ha unito l’esplorazione dell’Europa all'impegno solidale, raccogliendo fondi destinati al finanziamento di progetti per persone con disabilità psico-fisiche. Dopo l’impresa a piedi di “Dani walks Europe” (10mila chilometri in 13 mesi), Grassetti racconterà la sua ultima sfida: 18mila chilometri in sella a una bicicletta, attraversando 29 paesi dal Peloponneso a Capo Nord nel corso di un viaggio durato 9 mesi, per documentare bellezze e incontri lungo il tragitto. L’ingresso è libero.

“Gioia mia”, tra partite a carte e tecnologia: il 19 marzo al Cinepalace

Giovedì 19 marzo la rassegna “Il Cinema d’autore” presenta “Gioia mia”, premiato esordio di Margherita Spampinato. Il film racconta l’incontro tra un’anziana zia palermitana (l’ottuagenaria Aurora Quattrocchi, premiata a Locarno) e il nipotino, che trascorre l’estate nella sua casa fuori dal tempo. In un mondo lontano dalla tecnologia, fatto di preghiere e partite a carte, lo smartphone del ragazzo diventa un oggetto inutile: lo scontro tra la modernità digitale e la lentezza del passato si trasforma così in un inaspettato percorso di scoperta e avventura.

L'ingresso alla proiezione, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall’aperitivo offerto da Indaco e Napizz. Il costo del biglietto singolo è di 7 euro, mentre il carnet per 10 film è disponibile a 50 euro con validità di sei mesi.

Musica classica, lirica e corale a sostegno della solidarietà: dal 19 al 22 marzo i concerti alla Granturismo

La rassegna concertistica per beneficenza “Festival musicale delle realtà territoriali” prosegue con nuovi appuntamenti curati dall’Istituto musicale di Riccione Gaspare Tirincanti, con la direzione artistica di Gianmarco Mulazzani.

Giovedì 19 marzo (ore 21), sul palco della Granturismo si esibiranno il coro città di Riccione Women Ensemble diretto da Marco Galli e gli alunni della sezione musicale dell’Istituto comprensivo Alighieri. Venerdì 20 marzo (ore 21) il programma prosegue con la sezione musicale del liceo scientifico Einstein e il recital cameristico “Etnosax” del Mirò Saxophone Quartet.

Il fine settimana conclusivo vedrà protagonisti, sabato 21 marzo (ore 17:30), gli alunni dell’Istituto musicale di Riccione e il pianista Massimiliano Rocchetta in un concerto solista. La chiusura di domenica 22 marzo (ore 17:30) sarà affidata al coro lirico città di Rimini Amintore Galli, diretto da Marcello Mancini, e alla Myo - Mondaino Youth Orchestra diretta da Michele Chiaretti.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso con offerta libera a favore di Aism.

Le storie che fanno sognare i bambini: il 20 marzo alla biblioteca

“Storie tra le nuvole”, il ciclo di letture animate promosso dalla Biblioteca comunale per la fascia 3-8 anni, torna con un nuovo appuntamento a cura delle lettrici volontarie presso la sala conferenze del Centro della Pesa (viale Lazio, 10). Venerdì 20 marzo (ore 17) è in programma “Sbadabum! Storie che fanno chiasso”, un pomeriggio dedicato a racconti coinvolgenti che spaziano tra realtà e immaginazione. L’ingresso è libero su prenotazione ([email protected], tel. 0541 600504).

Benessere e cura di sé con Sabrina Giorgini: il 21 marzo al Centro della Pesa

Si conclude con un focus sul binomio corpo-mente “Una stanza tutta per te”, il ciclo di incontri dedicato all’universo femminile ideato dalla scrittrice Debora Grossi. L’ultimo appuntamento, dal titolo “Allenamento al benessere”, è in programma sabato 21 marzo (ore 17) presso la sala conferenze del Centro della Pesa. Sabrina Giorgini, docente universitaria ed esperta in Scienza dell’allenamento, guiderà il pubblico alla scoperta dell’equilibrio tra sfera fisica ed emotiva. Durante l’incontro presenterà il suo volume: “Buon viaggio, tesoro. Imparare a volersi bene”, un’opera sulla self-care intesa come pratica quotidiana necessaria alla salute, che integra il rigore scientifico della disciplina con riflessioni sull’orientamento al benessere.

La “Fugaracia” di San Giuseppe: il 21 marzo sulla spiaggia libera di piazzale San Martino

Rinviata per maltempo, la tradizionale “Fugaracia” di San Giuseppe torna sabato 21 marzo nella suggestiva cornice della spiaggia libera di fronte a piazzale San Martino. Dalle 18, l’arenile diventerà uno spazio aperto dove riscoprire il piacere delle tradizioni locali tra musica, energia e intrattenimento per tutte le età. Il cuore simbolico dell’evento sarà l’accensione del grande falò, prevista per le 20 dopo i saluti istituzionali. Intorno alle fiamme la serata proseguirà in un’atmosfera conviviale resa ancora più vivace dalle proposte gastronomiche dei food truck. L’iniziativa si arricchisce inoltre di un importante valore sociale: il Comitato Riccione Abissinia sarà presente con la vendita dei biscotti al costo simbolico di 3 euro, il cui ricavato verrà donato all’Associazione Dottor Clown per sostenere i progetti di clown-terapia nei reparti di oncologia pediatrica del territorio. La “Fugaracia” nasce dalla collaborazione tra il Comune di Riccione e le realtà locali, tra cui il Comitato Riccione Abissinia, il Consorzio Riccione Intrattenimento e l’Associazione Dottor Clown.

Miti e rune per piccoli esploratori: il 22 marzo al Museo del Territorio

Domenica 22 marzo alle 16:30, il Museo del Territorio (viale Lazio, 10) ospita un nuovo appuntamento di “Che mito il Museo!”, l’iniziativa dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni. L'incontro propone un viaggio tra mitologia e linguaggi del passato attraverso un format che unisce lettura animata e laboratorio creativo. Protagonista del pomeriggio sarà il mito norreno “Loki inganna i nani”, da cui prenderà avvio il laboratorio “Magiche incisioni”. Attraverso il gioco e la sperimentazione manuale, i partecipanti potranno esplorare il mondo delle rune e il loro significato simbolico, scoprendo come i popoli antichi tramandavano storie e conoscenze. La partecipazione è gratuita con prenotazione: tel. 0541 600113 e [email protected]

Albe incendiate, natura e cieli notturni in mostra al Centro della Pesa

Prosegue fino al 30 marzo “Girovagare”, la prima mostra personale di Alessandro Mazzoni allestita alla galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10). Chef di professione, Mazzoni rivela la sua anima di fotografo attraverso un percorso che nasce dal contrasto tra il rigore della cucina e la libertà della natura. L’esposizione si articola in tre momenti: dalle “Albe incendiate”, dove la luce trasforma il paesaggio, al racconto del territorio, esplorato con profonda sensibilità. Il viaggio culmina con la “Via Lattea e i cieli notturni”, immagini che incantano per profondità e rappresentano l’apice di un girovagare alla ricerca di una connessione con l’immenso. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca comunale: il lunedì dalle 14 alle 18:50 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 18:50. L’ingresso è libero.

Sport

Il 21 e 22 marzo il pattinodromo comunale ospita la gara internazionale di pattinaggio specialità zumba e artistico singolo “Ro.cha’s Day”.

Il 21 e 22 marzo lo Stadio del nuoto ospita le finali del “Torneo invernale esordienti”, organizzato da Fin Emilia-Romagna, che prevede gare in vasca da 25 metri cui parteciperanno i migliori giovani nuotatori della regione.