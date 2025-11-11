Dalla Liberazione alla memoria locale: a San Giovanni in Marignano appuntamenti con la storia

Focus su Egidio Renzi, martire delle Fosse Ardeatine, e sul dopoguerra in Valconca con gli storici locali

Ritornano gli appuntamenti con la storia alla Casa delle Cultura a cura di APS- Pro loco San Giovanni in Marignano e con il patrocinio del Comune.

Nel mese di novembre sono in programma due incontri, il 13 e il 20 novembre (inizio ore 21). Il primo, giovedì 13 novembre , è dedicato alla presentazione della pubblicazione Egidio Renzi: martire marignanese delle Fosse Ardeatine, frutto della ricerca di Maurizio Casadei, storico dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea della Provincia di Rimini. Il volume ricostruisce la vicenda umana e politica di Egidio Renzi, marignanese di nascita, trasferitosi prima a Cattolica e poi a Roma, dove concluse la sua vita come oppositore al regime fascista, divenendo martire delle Fosse Ardeatine. Alla presentazione interverrà anche Maurizio Castelvetro, presidente di ANPI sezione Cattolica – San Giovanni, che ha collaborato alla ricerca sulla figura di Renzi.

La serata rappresenta una tappa del percorso avviato in occasione delle celebrazioni del 25 aprile 2025, legato alla via dedicata a Renzi, oggi arricchita da una segnaletica biografica che ne valorizza la memoria.

Il secondo appuntamento, giovedì 20 novembre, ha per tema la ricostruzione in Valconca, un racconto a cura di Maurizio Casadei su come i comuni del riminese hanno affrontato il dopoguerra

L’iniziativa rientra nel progetto regionale “Progetti associazioni Pro Loco – Anno 2025”, finanziato attraverso la L.R. 5/2016, e ha per tema la celebrazione degli 80 anni dalla Liberazione.