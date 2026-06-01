Dalla Lombardia al Canada: Aquafan attira visitatori da 10 Paesi per l'apertura estiva

DinsiemE in festa a Oltremare

Il 1° giugno è una data storica per la Riviera romagnola. Sulla collina di Riccione ha aperto Aquafan, il parco acquatico più famoso d’Europa. In migliaia sono arrivati a scivolare su oltre 3km di attrazioni. Non solo persone da Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio e Marche ma anche da Francia, Germania, Svizzera, Belgio, Stati Uniti e addirittura Canada.

Con sveglia alle 6 ai cancelli i primi pronti a entra, sono stati 5 amici di Modena e Rimini: Giorgio, Susanna, Anastasia, Federico e Giulio. “Siamo diventati amici pochi mesi fa ma abbiamo fatto un bel gruppo racconta Federico, 18 anni Per alcuni di noi è la prima volta qui all’Aquafan di Riccione ma c’è chi è abbonato da quando è piccolo. Abbiamo deciso di fare ponte anche se oggi qualcuno doveva andare a scuola. L’Aquafan non poteva mancare per inaugurare l’estate”. Tra gli scivoli più amati M290, Extreme e Speedriul. “Sicuramente gli scivoli più adrenalinici sono quelli indimenticabili spiegano Giulio, Susanna e Anastasia Ci piace questo parco perché è gigante e ci si diverte sempre. Ed è bellissimo quando è aperto anche di notte”.

Tra i turisti presenti, tanti provenienti dal nord Italia, come Muriel e Mara residenti a Lecco: “Riccione è la meta giusta per una mini vacanza estiva con i bambini. E Aquafan è una tappa che ci piaceva inserire. Ci si rilassa e ci si diverte. Anche i nostri figli giocano in completa sicurezza”.

Aquafan ha così inaugurato ufficialmente la stagione 2026. Come da tradizione, i primi a entrare sono stati premiati con dei gadget Aquafan. Tra le prossime date chiave, spicca Domenica 7 giugno: la Festa di Fine Anno Scolastico dedicata a studenti, insegnanti e professori. Lo School Party sarà solo il primo di un ricco calendario di eventi che esploderà nel corso della stagione.

A luglio e agosto la programmazione entra nel vivo con il festival Maxibon Music Wave e il calendario di artisti di rilievo che verranno annunciati nelle prossime settimane. E poi i giovedì speciali The Long Sunset (9 e 23 luglio, 6 e 20 agosto), caratterizzati da un'apertura prolungata del parco, il WalkyFan e tanti ospiti. Durante l’estate di Aquafan non mancheranno poi dj set, animazioni diffuse, sorprese, e altri eventi in partnership con brand e mondo dello sport.

Dopo le presenze record di maggio, i Dinsieme hanno portato migliaia di famiglie a Oltremare 2.0. Una maxi ‘ola’ da record è stata registrata in Dolphins World, questa mattina, con un momento di puro divertimento insieme anche alla mascotte Ulisse. Nel pomeriggio i fan di Erick e Dominick si sono poi spostati a Oltremare Theatre per autografi e selfie con le due webstar. Le famiglie hanno potuto vivere anche le novità 2026 del parco dedicate all’evoluzione dell’uomo e del Pianeta: Genesis, Planet Theatre, Village, Sapiens, la misteriosa grotta di Speleos. E immancabile la tappa al MegaGame Land, l’attrazione dei DinsiemE tutta dedicata al loro mondo. Prossimo appuntamento con i DinsiemE per il 7 agosto.