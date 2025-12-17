Dalla piazza sull'acqua al Duomo: Rimini rievoca l'arrivo dei Re Magi

Nelle prime due edizioni, il coinvolgimento dei giovani ha rappresentato uno degli elementi più significativi, con oltre 400 figuranti

Dopo il successo straordinario delle prime due edizioni, che hanno coinvolto oltre 20.000 persone tra pubblico e partecipanti, Rimini si prepara ad accogliere il 6 gennaio 2026 la terza edizione di “In viaggio con i Re Magi”, il festoso evento cittadino che ha ormai conquistato un posto speciale nella tradizione riminese di inizio anno.

Promosso dal Comune e dalla Diocesi di Rimini e organizzato da Made Officina Creativa in collaborazione con numerose realtà culturali, associative e istituzionali del territorio, l’evento si è affermato come un grande rito contemporaneo capace di intrecciare tradizione, memoria e partecipazione. Un racconto collettivo che dà voce a una città che sceglie di stare unita e di testimoniare, in un clima di festa, come la pace rappresenti oggi il passo più necessario e condiviso.

Il viaggio prenderà avvio nella suggestiva Piazza sull’Acqua, al Ponte di Tiberio, dove l’arrivo via mare dei Magi segnerà l’inizio di un percorso simbolico che riecheggia il loro antico cammino: dalle periferie dell’impero verso l’urbe romana, fino a spingersi oltre le mura, nella quiete della campagna in cui, secondo la tradizione, scoprirono con meraviglia il Re dei Re. Il corteo attraverserà alcuni dei luoghi più iconici del centro storico, tra cui Corso d’Augusto, Piazza Cavour e via IV Novembre, per giungere infine al Duomo, dove l’incontro con la Sacra Famiglia costituirà il culmine narrativo ed emotivo del viaggio.

Come sottolinea Otello Cenci, regista e fondatore di Made Officina Creativa, il viaggio dei Magi non è soltanto una rievocazione storica, ma l’immagine di un percorso che parla a ciascuno di noi: un cammino fatto di domande, ricerca, passi incerti e intuizioni luminose, un invito a mettersi in moto per scoprire ciò che ancora oggi è capace di illuminare il nostro tempo.

“In viaggio con i Re Magi” si conferma così un appuntamento capace di unire famiglie, bambini, giovani, artisti, comunità straniere e cittadini di tutte le età, creando un’occasione autentica di incontro e partecipazione. Un evento che favorisce integrazione, dialogo tra culture, inclusione generazionale e senso di appartenenza, restituendo l’immagine di una Rimini capace di accogliere, trasformarsi e camminare insieme.

Nelle prime due edizioni, il coinvolgimento dei giovani ha rappresentato uno degli elementi più significativi, con oltre 400 figuranti provenienti da parrocchie, istituti scolastici, gruppi scout e comunità straniere che hanno animato il corteo con entusiasmo e partecipazione. Molti dei ruoli principali sono stati affidati a ragazzi in situazioni di fragilità, in sinergia con l’associazione Il Brillio, rafforzando il valore sociale e inclusivo dell’iniziativa.

Novità assoluta dell’edizione 2026 è Incanto, il nuovo grande coro cittadino nato da una call rivolta inizialmente alle scuole della provincia e subito estesa all’intera città, coinvolgendo giovanissimi, studenti, famiglie, amatori, cori locali e professionisti. I due incontri del 9 e del 16 dicembre hanno riunito decine di voci per la preparazione dei brani che accompagneranno l’arrivo dei Magi al Ponte di Tiberio.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare imparando i due brani, “Todo Cambia” e “Los Reyes Magos”, attraverso i tutorial disponibili sui canali social di Made Officina Creativa. Durante le festività sarà possibile esercitarsi insieme a parenti e amici, per poi cantare tutti insieme il 6 gennaio alle ore 17, presso l’invaso del Ponte di Tiberio a Rimini.

L’evento è organizzato da Made Officina Creativa in collaborazione con il Comune di Rimini, la Diocesi di Rimini, l’Associazione Ponte dei Miracoli, Il Brillio e la Fondazione Migrantes.