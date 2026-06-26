Dalla Regione 150.000 euro per il Parco Sasso Simone, Alice Parma: "Puntiamo sul turismo sostenibile"
"I parchi non sono solo luoghi da tutelare, ma una leva strategica per lo sviluppo sostenibile dei territori"
“I nuovi investimenti della Regione confermano una visione che condivido pienamente: i Parchi non sono solo luoghi da tutelare, ma una leva strategica per lo sviluppo sostenibile dei territori, per la valorizzazione dell'Appennino e delle aree interne e per rafforzare il rapporto tra ambiente, comunità e turismo”. Così Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale, che commenta i fondi stanziati dall’Emilia-Romagna per un totale di 1,2 milioni di euro. “Per la provincia di Rimini arrivano interventi concreti e importanti: si tratta di 150 mila euro destinati al Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, con il recupero del rifugio escursionistico di Calvillano a Montecopiolo, e le risorse per il consolidamento della Grotta di Onferno e del sentiero di accesso, un sito naturalistico di straordinario valore".
Sul Parco del Sasso Simone e Simoncello, continua Parma, "stiamo portando avanti un lavoro serio e di prospettiva. La visita di qualche settimana fa insieme all'assessora regionale Gessica Allegni, al presidente Lino Gobbi, al direttore Gianfranco Soriani e ai sindaci di Montecopiolo, Pennabilli e Casteldelci ci ha consentito di confrontarci direttamente sulle criticità e sulle opportunità del territorio, condividendo la necessità di investire per renderlo sempre più attrattivo e fruibile".
"Questi finanziamenti rappresentano un primo risultato concreto di un percorso che guarda al futuro: investire nella tutela della biodiversità, nella riqualificazione delle infrastrutture escursionistiche e nella valorizzazione del patrimonio naturale significa creare nuove opportunità per il turismo sostenibile, sostenere le comunità locali e rafforzare l'identità dell'entroterra riminese” conclude la consigliera dem.