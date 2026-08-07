Dalla Regione 560mila euro per gli hub commerciali di Riccione: investimento da oltre 1.1 milioni

Finanziato il progetto del Comune per la riqualificazione di Riccione Paese, Abissinia e Ceccarini-Dante. Previsti interventi sugli spazi pubblici e incentivi alle imprese

Nuove risorse in arrivo per il commercio e la rigenerazione urbana di Riccione. La Regione Emilia-Romagna ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune per l'attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità, destinando un contributo di 560mila euro a fronte di un investimento complessivo di 1 milione e 177mila euro. L'iniziativa rientra nel primo bando regionale dedicato al rafforzamento della rete commerciale di vicinato, con l'obiettivo di rendere le città più attrattive, vivibili e competitive attraverso interventi di riqualificazione urbana e sostegno alle attività economiche.

Il piano, che sarà sviluppato tra il 2026 e il 2027, interesserà tre aree strategiche della città già riconosciute come hub urbani dalla Regione. A Riccione Paese gli interventi riguarderanno corso Fratelli Cervi, mentre nell'hub Abissinia sono previste opere in viale San Martino e viale Gramsci. Il terzo ambito è quello Ceccarini-Dante, dove gli investimenti si concentreranno su viale Dante. Accanto alle opere pubbliche, il progetto prevede una serie di misure rivolte direttamente alle imprese del territorio. Sarà infatti istituito un fondo dedicato al rinnovo di vetrine, insegne e dehors, oltre a contributi per migliorare la sicurezza e favorire la digitalizzazione delle attività commerciali, con particolare attenzione alle iniziative promosse da giovani imprenditori. Il programma sarà completato da campagne di marketing integrato e dall'attivazione di servizi condivisi a supporto degli operatori economici.

"Accogliamo con soddisfazione questa notizia ed esprimiamo il nostro ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna per aver creduto nella bontà della nostra visione strategica", dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l'assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. "Questo importante contributo economico rappresenta un premio al grande lavoro di squadra svolto dall'amministrazione insieme a tutte le associazioni delle categorie economiche, ai consorzi e ai comitati d'area. Grazie a queste risorse potremo dare un impulso alla riqualificazione dei nostri spazi urbani e sostenere in modo concreto i nostri commercianti e gli artigiani che costituiscono l'anima viva e il motore economico di Riccione".