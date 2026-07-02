Dalla spiaggia al parco seguendo il GPS: rintracciato con il cellulare rubato si scaglia contro gli agenti

Un giovane rintracciato grazie alla geolocalizzazione aggredisce gli agenti al Parco XXV Aprile. Arrestato dopo una colluttazione

Rintracciano un cellulare rubato facendolo suonare, bloccano il giovane che l'aveva in tasca: poliziotti aggrediti con calci e pugni. Mercoledì pomeriggio a Rimini in zona Parco XXV aprile la Polizia ha arrestato un giovane senegalese per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Una donna aveva contattato la Polizia dicendo di aver geolocalizzato il suo cellulare rubato nel pomeriggio in spiaggia. Gli agenti hanno individuato un gruppo di extracomunitari nel parco e, dopo aver attivato il sistema sonoro di geolocalizzazione, hanno sentito il suono provenire proprio dal gruppo. Individuato il ragazzo, nelle sue tasche è stato trovato proprio il cellulare rubato. Il giovane è subito scappato, venendo inseguito dagli agenti. Una volta raggiunto ha aggredito i poliziotti con calci e pugni. Con non poca fatica è stato immobilizzato e ammanettato. Nonostante questo, ha comunque tentato di scappare dando una gomitata agli agenti. Caricato in auto e portato in questura, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione.