Travolto da un furgone in monopattino: albergatore riminese lotta tra la vita e la morte

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì lungo la Statale Adriatica, all'altezza del punto vendita Obi

È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni gravissime, il 63enne albergatore riminese M.G., rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale mentre viaggiava in monopattino. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì lungo la Statale Adriatica, all'altezza del punto vendita Obi. (Vedi notizia) Per cause ancora in corso di accertamento, il 63enne è stato travolto da un furgone che procedeva nella stessa direzione di marcia. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo in codice di massima urgenza al Bufalini. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Riccione, incaricati di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertarne le responsabilità.