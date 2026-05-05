Dalla teoria alla strada: il segreto dei carboidrati nella cronoscalata di Perticara

Sport e nutrizione tra le vette riminesi

Sport, nutrizione e performance si incontrano sulle strade dell’entroterra riminese. Il nutrizionista clinico e sportivo Samuele Valentini, attivo tra Rimini e provincia, ha preso parte alla cronoscalata ciclistica della Quattro Sassi, documentando la propria esperienza in un nuovo video dedicato.

La gara, che si sviluppa lungo la salita di Perticara, parte da Novafeltria e si snoda per quasi 7 chilometri con una pendenza media del 6% e punte che raggiungono il 10-12%, fino ai 700 metri sul livello del mare. Uno sforzo intenso e continuo, affrontato in circa 20 minuti a potenza elevata.

Nel video, Valentini non si limita a raccontare la competizione, ma offre uno sguardo concreto sulla preparazione a uno sforzo massimale. Dalla colazione pre-gara alla strategia nutrizionale, fino all’integrazione e alla gestione dello sforzo in salita, emerge un approccio metodico e scientifico.

Particolare attenzione viene data alla scelta dei carboidrati prima e durante la prova, includendo anche tecniche avanzate come il Carbohydrate Mouth Rinse, utilizzato per ottimizzare la performance senza sovraccaricare la digestione.

Un contenuto che unisce esperienza sul campo e competenze professionali, rivolto sia agli appassionati di ciclismo sia a chi vuole approfondire il ruolo della nutrizione nello sport di resistenza.