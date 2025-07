Dall’Arco d’Augusto al mare: i tour più originali per vivere la Rimini autentica

Ecco tutti gli appuntamenti culturali di Rimini

La Rimini che non ti aspetti vista da prospettive diverse e tour insoliti: dalla scoperta del Rione Montecavallo fra i personaggi che la abitano e scorci inediti, fino al bimillenario ponte di Tiberio visto passando sotto le sue arcate galleggiando sull’acqua. E ancora il gioiello neomedioevale che si schiude come una gemma di Grande Bellezza nel cuore della Rimini moderna con la visita alla cappella Petrangolini, fino all’apertura straordinaria del Museo degli Sguardi. Per gli appassionati di arte, storia e cultura, Rimini si conferma come destinazione d'eccellenza all'insegna delle scoperte culturali con un calendario inedito di visite guidate tematiche, percorsi insoliti, mostre e iniziative originali che offreno ai visitatori l'opportunità di scoprire Rimini da prospettive nuove.

Si parte domani, mercoledì 16 luglio con InsoliTouRimini che propone visite guidate insolite con incursioni teatrali in un percorso tra i quartieri meno conosciuti di Rimini, partendo dall'Arco d'Augusto fino al Borgo San Giuliano, per finire con un aperitivo al tramonto sul Ponte di Tiberio.

Mercoledì sera è possibile partecipare anche ad una visita guidata notturna con partenza dal Museo della Città a cura di Discover Rimini: Notturno d'Arte, Focus on...René Gruau, dedicata all’arte dell’illustratore Riminese di fama internazionale, René Gruau.

Nella stessa giornata Italia in tour propone una visita guidata che ricorda la Resistenza di Rimini durante la Seconda Guerra Mondiale, Rimini in Fiamme: La città sulla Linea Gotica, con ritrovo al ponte di Tiberio, condotta da Francesca Tentoni, guida turistica abilitata.

Da non perdere "Prospettive diverse", un'occasione per navigare sotto le arcate del Ponte di Tiberio a bordo di un'imbarcazione. Partenza dalla piazza sull’acqua, lato parco, tutti i mercoledì e sabato di luglio dalle 20,30 alle 23,30 (l'iniziativa è a offerta libera e aperta a tutti, anche per le persone in carrozzina (non elettrica), garantendo un'esperienza inclusiva per tutti i partecipanti).

Per una panoramica generale della città, come di consueto Visit Rimini propone il "City Tour – Le Meraviglie di Rimini" (venerdì 18 luglio, ore 21:00 in italiano, con opzioni in tedesco e inglese tra giovedì e sabato) guiderà attraverso secoli di storia, dal Ponte di Tiberio al Tempio Malatestiano, fino al Cinema Fulgor di Fellini.

Sempre venerdì, Discover Rimini offre la possibilità di partecipare a 5 passi nell'arte: La cappella Petrangolini e i palazzi del centro, una passeggiata culturale tra i palazzi storici della città e la Cappella Petrangolini, uno straordinario angolo neomedioevale nel cuore della città moderna.



Sabato 19 luglio sulle colline di Covignano, Apertura straordinaria del Museo degli Sguardi, un’occasione per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e nascosti di Rimini, dedicato alle culture extraeuropee e alle loro storie millenarie, per immergersi in collezioni uniche e conoscere da vicino il patrimonio artistico e spirituale di popoli lontani.



Domenica 20 luglio i Musei Comunali propongono una visita guidata alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Amintore Galli. Sarà possibile ammirarne il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato.



A Rimini, le iniziative legate al mare sono un elemento imprescindibile. Non a caso, le mattinate dei lunedì sono animate da Rimini Experience, un'iniziativa di Visit Rimini che coniuga una visita guidata nel centro storico con una mini-crociera lungo la costa, offrendo un'immersione completa nella storia e nel paesaggio marittimo locale.

Per chi desidera approfondire la tradizione marinara, il Museo E'Scaion di Viserbella apre le sue porte il martedì, mercoledì e venerdì sera, proponendo visite guidate ai reperti della pesca, alle attrezzature storiche e alle preziose collezioni di conchiglie adriatiche. E per vivere un'esperienza autentica, il sabato, tempo permettendo, è possibile non solo ammirare ma anche veleggiare a bordo della batana storica 'Vanina' lungo le spiagge di Viserbella, con ormeggio al pittoresco porticciolo di Viserba.



Ecco tutti gli appuntamenti:



i mercoledì di luglio 2025

Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico

InsoliTouRimini

Originali visite guidate alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.

Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini. I tour partono dallʼArco dʼAugusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico, terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto affacciati sul ponte di Tiberio.

Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa

Ingresso a pagamento Info: 349 1074979 [email protected]

mercoledì 16 luglio 2025

Luogo di incontro: davanti al Museo della Città, vial L.Tonini - Rimini centro storico

Notturno d'Arte, Focus on...René Gruau

Visita guidata a cura di Discover Rimini

La passeggiata culturale va alla scoperta dell’affascinante produzione grafica di Rene’ Gruau, uno dei più grandi illustratori di moda al mondo, nato a Rimini nel 1909. Con il suo inconfondibile tratto raffinato ha catturato la bellezza e l’eleganza della figura femminile in immagini diventate iconiche. Il percorso si concluderà’ in città, in Piazzetta Zavagli, che prende il nome dalla famiglia a cui Gruau apparteneva.

Ore 21.20 Ingresso a pagamento: 13€ a persona (+5€ per l’ingresso al Museo della Città)

Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a [email protected]

mercoledì 16 luglio 2025

Rimini, punto di ritrovo: Ponte di Tiberio, lato Borgo San Giuliano

Rimini in Fiamme: La Città sulla Linea Gotica

Visite guidate di Italia in tour

Rimini, oggi meta di mare e vacanze, è stata un tempo epicentro di distruzione e coraggio. Durante la Seconda Guerra Mondiale, si trovò schiacciata tra i due fronti della Linea Gotica, subendo ben 388 bombardamenti che cancellarono l’80% della città. In questo itinerario a piedi, sarete guidati tra i segni ancora visibili del conflitto: palazzi ricostruiti, lapidi silenziose, chiese sventrate e angoli della città che raccontano storie di resistenza, sacrificio e rinascita.

Una passeggiata intensa e toccante per leggere Rimini con occhi nuovi, scoprendo non solo le ferite del passato ma anche la forza di un popolo che ha saputo rialzarsi. Un tributo alla memoria, alla storia, alla vita che resiste. Guida turistica abilitata: Francesca Tentoni. Prenotazioni sul sito di riferimento.

Ore 20.30 Ingresso a pagamento Info: 353 4660340 solo per messaggi whatsapp www.italia-intour.com/



Tutti i mercoledì e sabato di luglio 2025

piazza sull'Acqua al Ponte di Tiberio – Rimini

Prospettive diverse

Un modo originale per scoprire il Ponte di Tiberio, uno dei simboli della città di Rimini e uno dei ponti romani meglio conservati al mondo. I visitatori non vedranno il Ponte “dall’alto”, come normalmente si usa fare, ma avranno la possibilità di passare sotto le sue arcate, a bordo di un’imbarcazione, in tutta sicurezza, come antichi naviganti, arrivando a diretto contatto con le pietre millenarie, per riscoprire molti dettagli e particolarità che, dai normali punti di osservazione, restano nascosti. A cura dell’associazione Marinando.

Orario: dalle ore 20,30 – 23,30. Partecipazione a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a progetti per persone con disabilità. Info: www.facebook.com/marinandoODV

17, 18, 19 luglio 2025 2025

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d’incontro), corso d'Augusto 152 - Rimini

Le Meraviglie di Rimini

City Tour a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città."Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor. Il tour è disponibile:

in lingua italiana il venerdì sera alle ore 21, fino al 12 settembre,

in lingua tedesca tutti i giovedì alle ore 10.30, fino all'11 settembre,

in lingua inglese tutti i sabati alle ore 17 fino al 13 settembre.

Ore 21 A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

venerdì 18 luglio 2025

piazza Tre Martiri (sotto la Torre dell'Orologio) - Rimini centro storico

5 passi nell'arte: La cappella Petrangolini e i palazzi del centro

Visita guidata a cura di Discover Rimini

La passeggiata culturale va alla scoperta della suggestiva Cappella Petrangolini, uno straordinario angolo neomedioevale nel cuore della città moderna. Successivamente si ammireranno lungo il Corso d’Augusto le facciate di alcuni dei più importanti palazzi nobiliari riminesi, realizzati tra Settecento e Ottocento. La passeggiata culturale è ideata e condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata ed ha una durata di 2 ore. La prenotazione è obbligatoria al 333.7352877 o a [email protected]

Ore 17 Ingresso a pagamento Info: 333 7352877 www.discoverrimini.com

domenica 20 luglio 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

A cura di Musei Rimini

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11 Ingresso a pagamento Info:http://www.teatrogalli.it

I lunedì mattina di luglio e agosto 2025

Corso d'Augusto 152, Rimini centro storico - punto d'incontro

Visita Guidata e Mini-Crociera tra Storia e Mare

Rimini Experience a cura di Visit Rimini

Un viaggio tra cultura, tradizione e sapori. L'esperienza incomincia dalla storica Piazza Cavour, cuore pulsante di Rimini, dove si può ammirare la Vecchia Pescheria e la splendida Fontana della Pigna, che fu anche oggetto di ammirazione da parte di Leonardo da Vinci. La guida condurrà alla scoperta di angoli nascosti e storie che raccontano l’evoluzione di Rimini nel corso dei secoli. Dopo aver esplorato la piazza, il tour prosegue verso il pittoresco borgo San Giuliano, un quartiere che sembra essere fermo nel tempo, con le sue case colorate e le viuzze acciottolate. Qui, tra le tradizioni marinare e la storia che permea ogni angolo, si scopriranno le storie dei pescatori e dei personaggi che hanno reso celebre questo borgo e si ammireranno i murales dedicati al grande Federico Fellini, che raccontano la sua visione unica della città. Il tour si conclude con una mini-crociera lungo la costa, che offre una vista panoramica inedita della città e del faro di Rimini. La crociera è l'occasione per ammirare da lontano le colline riminesi e il Monte Titano dove si trova la Repubblica di San Marino.

Ore 9.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/336898-rimini-experience-visita-guidata-e-mini-crociera-tra-storia-e-mare

giugno - agosto 2025

Viserbella di Rimini, via Minguzzi, 7

Visite guidate al Museo E’scaion

Il Museo della Marineria e delle Conchiglie di Viserbella apre al pubblico nelle sere d’estate il martedì, mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 23 e i volontari sono a disposizione per visite all’interno delle sale dove sono conservati reperti della piccola pesca, attrezzature storiche per la costruzione delle barche tipiche e collezioni di conchiglie dell’Adriatico.

Al sabato, tempo permettendo, è possibile ammirare la batana ‘Vanina’, la barca che fa parte delle Vele al Terzo, veleggiare davanti le spiagge di Viserbella e ormeggiare al porticciolo di Viserba (Circolo Nautico Fossa dei Mulini) dalle ore 11 alle 14. Info: www.escaion.it

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it