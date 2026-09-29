Dall’atletica alla moto d’acqua: Ilaria Vanni è bronzo europeo

L’insegnante dell’Atletica 75 di Cattolica chiude al terzo posto il campionato Runabout GP4 Ladies. "Ho creduto fino alla fine"

Dalla pista dell’atletica all’acqua, con un podio europeo conquistato dopo anni di lavoro e sacrifici. Ilaria Vanni, insegnante dell’Atletica 75 di Cattolica, ha chiuso al terzo posto il Campionato Europeo 2026 di moto d’acqua nella categoria Runabout GP4 Ladies.

Il campionato si è sviluppato in tre tappe, tra Portogallo, Ungheria e Francia, e per Vanni il risultato è arrivato proprio nell’ultima manche, al termine di una stagione vissuta fino all’ultimo secondo. "Chiudere il campionato europeo sul terzo gradino del podio è stata un’emozione veramente forte e importante. Forse un po’ inaspettata, ma sicuramente sperata, perché ci ho creduto fino alla fine e alla fine il titolo è arrivato proprio nell’ultima manche", racconta Vanni.

A rendere ancora più speciale il risultato è stata la presenza dei genitori, che la seguono nelle competizioni e condividono con lei gli impegni e gli spostamenti necessari per affrontare una stagione internazionale. Quello della moto d’acqua è infatti uno sport che richiede molto lavoro anche lontano dalle gare, tra allenamenti, trasferte e preparazione fisica. Un percorso nel quale Vanni porta con sé la formazione maturata nell’atletica, disciplina che ha praticato prima di diventare insegnante dell’Atletica 75.

"Venendo dall’atletica, posso solo dire grazie a questo sport per avermi insegnato la disciplina e soprattutto lavorare senza aspettarsi risultati immediati", spiega. Vanni corre in moto d’acqua da sei anni e i primi risultati importanti, racconta, sono arrivati soltanto dal 2024. Un percorso che le ha insegnato a non fermarsi nei momenti più difficili. "Questo mi ha insegnato a continuare a lavorare anche quando magari i risultati non arrivano e a crederci sempre", aggiunge.

Anche l’Atletica 75 ha celebrato il risultato della sua insegnante, sottolineando come la preparazione atletica possa rappresentare una base utile anche per discipline molto diverse dalla corsa. Forza, coordinazione, equilibrio, resistenza e consapevolezza del corpo sono qualità allenate nell’atletica e che possono tornare utili anche in altri sport. Per Vanni, il bronzo europeo assume un significato ancora maggiore dopo una stagione 2025 che non aveva dato le soddisfazioni sperate. "Dopo un 2025 abbastanza deludente, soprattutto rispetto a tutto l’impegno che ci avevo messo, riuscire a conquistare quest’anno il podio proprio nell’ultima gara di campionato è stato per me un segnale importante", racconta.