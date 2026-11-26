Dalle rivoluzioni atlantiche alle Regioni: Fabrizio Foschi rilegge la storia contemporanea a Rimini

Venerdì alle 17.30 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini la presentazione del libro “Una storia dell’epoca contemporanea”. L’incontro sarà dedicato anche al ruolo dell’Emilia-Romagna nei passaggi della storia italiana.

Come si può raccontare la storia contemporanea, dall’Ottocento fino ai giorni nostri, senza limitarsi alla tradizionale scansione degli eventi? È la domanda al centro del lavoro dello storico Fabrizio Foschi, che venerdì 27 novembre presenterà il suo libro “Una storia dell’epoca contemporanea” (Rubbettino Scuola, 2026). L’appuntamento è alle 17.30 nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, in corso d’Augusto.

Il volume si rivolge agli appassionati di storia e, in particolare, agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado che vogliono affiancare ai manuali un sussidio per rileggere e interpretare i fatti dell’Ottocento e del Novecento fino all’attualità.

Nel corso dell’incontro, dal titolo “Stato e popolo in Emilia-Romagna, dai circoli carbonari alle regioni”, Foschi ripercorrerà i contenuti generali della pubblicazione, concentrandosi sul ruolo del territorio regionale e sui suoi passaggi storici. «Siamo curiosi di ascoltare un intervento che tiene insieme il prezioso lavoro di ricerca dell’autore e le riflessioni su una solo apparente semplificazione di una storia contemporanea così densa di fatti e personaggi», afferma Paolo Pasini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Una storia che, secondo Pasini, ha contribuito a definire il profilo del popolo romagnolo, le sue resistenze e i rischi di un passaggio da un retroterra collettivistico a una dimensione populista.

Foschi propone di ampliare la prospettiva tradizionale, includendo nella storia contemporanea anche i risorgimenti latinoamericani, per leggere in un unico processo le rivoluzioni atlantiche, le indipendenze e la formazione degli Stati. Le due guerre mondiali vengono considerate come un ciclo unitario, dal 1914 al 1945, mentre Guerra fredda e decolonizzazione sono analizzate nella loro interdipendenza. «Questo arco di tempo incrocia più volte la storia della Regione Emilia-Romagna, per non dire della Romagna stessa che più volte si è trovata nell’occhio del ciclone», anticipa lo storico.

La conferenza ripercorrerà le vicende regionali dall’Ottocento, con i circoli carbonari e le rivendicazioni autonomistiche nei confronti dello Stato pontificio, fino all’annessione dell’Emilia al Piemonte nel 1860 e alla formazione dello Stato unitario. Si parlerà poi della partecipazione degli emiliano-romagnoli alle guerre mondiali, dei contrasti tra socialisti e nazionalisti, del ruolo dell’associazionismo cattolico nella nascita dell’Italia repubblicana e dell’istituzione delle Regioni a statuto ordinario nel 1970. Fabrizio Foschi ha insegnato Storia, Filosofia, Italiano e Latino nei licei. È stato docente a contratto all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, all’Università del Molise e all’Università di Bolzano. Ha pubblicato saggi sui papi Pio VI e Pio VII per l’editore Pàtron e “Una storia dell’epoca moderna” (Rubbettino, 2023). Dal 2006 al 2014 è stato presidente dell’associazione di insegnanti Diesse, Didattica e Innovazione Scolastica.