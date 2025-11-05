Dall'Oregon all'Atlantico in 26 giorni: Sacchetti premia Bronzetti, il ciclista santarcangiolese della Trans Am Bike

Bronzetti, Piselli e Locatelli, l'orgoglio santarcangiolese in Municipio

Nei giorni scorsi il sindaco Filippo Sacchetti ha accolto in Municipio Paolo Bronzetti, il ciclista santarcangiolese che la scorsa estate ha attraversato gli Stati Uniti in bicicletta, partecipando alla dodicesima edizione della Trans Am Bike Nonstop.

Partito il 1° giugno da Astoria, nell’Oregon, Bronzetti ha percorso circa 7.000 chilometri e 60.000 metri di dislivello, attraversando dieci Stati americani fino all’oceano Atlantico. Con lui gli amici Angelo Piselli e Gianluca Locatelli, compagni di squadra della Santarcangelo Bike. Un viaggio di 26 giorni, tra Montagne Rocciose, deserti e temperature estreme, affrontato in completa autonomia.

Durante l’incontro, la squadra ha voluto celebrare anche Michelangelo Angelucci, storico atleta della Santarcangelo Bike che quest’anno ha compiuto 80 anni.

Foto di Gruppo

Il sindaco Sacchetti ha espresso orgoglio per l’impresa: “Siamo legati agli Stati Uniti grazie alla nostra città sorella Portsmouth, e fa piacere vedere come questo legame si rafforzi anche attraverso lo sport. Ringrazio la Santarcangelo Bike per il valore dell’impresa e per l’impegno con cui promuove la nostra città nel mondo”.