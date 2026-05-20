Dall’uncinetto vista mare al surfskate: le 1000 anime della nuova estate di Rimini

Dall’alba al tramonto: tutte le novità della stagione balneare riminese

Con l’arrivo del bel tempo prende il via a tutti gli effetti a Rimini la stagione balneare 2026 che è ufficialmente partita sabato 16 maggio per concludersi domenica 20 settembre. Quest’anno con una novità importante: il vessillo della Bandiera Blu FEE che torna a sventolare sul litorale riminese, non solo come simbolo di acque eccellenti, ma come riconoscimento a un percorso decennale di rigenerazione ambientale che non ha eguali in Europa.

E nell’oasi di benessere, relax, divertimento, sostenibilità e inclusione che è la spiaggia di Rimini, fra i 50mila ombrelloni aperti e 150mila lettini per prendere il sole o sfogliare un libro con vista sul mare, sono molte le curiosità e le novità, le proposte per una vacanza attiva, così come quelle per rilassarsi cullati dal mare, magari con una colazione all’alba in pedalò, o con cotone e fettucce per fare lavori hand made all’uncinetto. Ecco un assaggio delle proposte lungo i 15 km di spiaggia riminese da Torre Pedrera a Miramare per l’estate 2026.

L’uncinetto sbarca sulla spiaggia

Il club dell’uncinetto sbarca sulla spiaggia del bagno 133 Giorgio (Rimini sud). L’appuntamento è per tutti i giovedì d’estate (ma su richiesta anche negli altri giorni): chi ama l’uncinetto o chi vuole imparare i primi rudimenti può farlo assieme all’esperta della storica merceria Adriana e alla titolare del bagno 133 grazie ai laboratori allestiti nel gazebo dove, guidati passo dopo passo, si potranno realizzare borse da mare, portachiavi o oggetto rigorosamente fatti a mano. Un’attività ‘mindfulness’, che unisce creatività al gesto ripetitivo, al ritmo lento, diventano occasione per rallentare, ridurre lo stress e coltivare la propria creatività, perfetta per accompagnare le giornate estive tra mare e tramonti. E per iniziare la giornata in spiaggia non c’è modo migliore di una colazione direttamente in mezzo al mare. E’ quello che propone anche questa estate il bagno 133: una colazione all'alba in pedalò, un momento magico per dare il via alla giornata. L'appuntamento, su prenotazione e in base alle condizioni del mare, si tiene alle prime luci del giorno sulla spiaggia, pronti per salpare col pedalò prima del sorgere del sole e si viene raggiunti dalla colazione caricata a bordo di un moscone a remi, consegnata direttamente dal bagnino in mezzo al mare (prenotazioni al 339 7679756).

Vacanza attiva in spiaggia

Chi alla contemplazione del sole che sorge, preferisce il movimento sulla spiaggia, può rivolgersi agli organizzatori di "Un Mare di Sport". Da maggio a settembre, la spiaggia di Rimini Sud, tra i bagni 20 e 150, si trasforma in un’arena sportiva a cielo aperto, grazie all'iniziativa di Piacere Spiaggia Rimini, che offre oltre 100 micro-eventi per tutti i gusti: foot volley, beach volley, tavolino, karate, beach tennis e spikeball, con un mix di tornei agonistici, dimostrazioni e partite libere, garantendo movimento e divertimento per tutta la durata della stagione balneare. Non mancano le iniziative solidali con appuntamenti benefici come il torneo di beach tennis Piccoli Grandi Cuori Onlus e il torneo di Spikeball con Cittadinanza Onlus, dedicato ai temi dell’inclusione e dell’attenzione al sociale. (iscrizioni presso i bagni aderenti e calendario eventi sui social di Piacere Spiaggia Rimini).

Sport simbolo dell’estate e vero e proprio must della costa riminese, il FootVolley torna anche quest’anno ogni martedì sera d’estate, sulla spiaggia di Rimini Sud, ai bagni 54-55 Le spiagge ( info@sharksportevents ) . Tra le attività che vanno per la maggiore in spiaggia ci sono anche i tornei di BeTable e le sfide di Teqball, discipline innovative e coinvolgenti che stanno spopolando sulle spiagge riminesi. Novità di quest’anno con il ‘tavolino’ è il 1° Campionato Foot Table Città di Rimini, che si articola in un fitto calendario di appuntamenti distribuiti tra Marina Centro e Viserbella. Si parte mercoledì 27 maggio a Marina Centro con 11 date ogni MERCOLEDI' dedicate alla modalità "Giallo" (torneo con rotazione dei partner). A Viserbella le date saranno 7 date per gare a coppie fisse ogni LUNEDI' e infine sono previste 3 date riservate alla categoria Over 40.( www.instagram.com/foot_table_rimini/ )

Per rimanere nella tradizione, i giovedì di giugno, luglio e agosto c’è sempre il torneo di Beach Volley, organizzato in 8 tappe serali al Villaggio sportivo “Le Spiagge Rimini” – Bagno 54, mentre in settembre alla spiaggia libera Piazzale Boscovich arriva Riva Beach Volley, il Torneo Beach Volley, organizzato da By Zulu Events 2.0, che ospita tornei amatoriali rivolti a partecipanti dai 18 anni in su nelle categorie 2x2 (Maschile, Femminile, Misto) e 3x3 Misto.

Per chi desidera rigenerare corpo e mente, da giugno ad agosto, i bagni da 87 a 95 propongono un ricco calendario di appuntamenti dedicati al benessere con i Marea Events, che attendono i partecipanti di ogni livello ed età, dalle prime luci dell'alba al tramonto. Sarà possibile partecipare a sessioni di power yoga, pilates, no gravity yoga e camminata metabolica in spiaggia, ma anche group cycling, accompagnati dal suono delle onde e dai colori suggestivi del mare. E per i più piccoli da giugno a settembre, ogni martedì e giovedì mattina si svolge il Junior Summer Camp di Beach Tennis. Info: www.mareaspiagge.it/sport/

Corsi di yoga, pilates e sup pilates con centro sup specializzato si trovano all’Adriatic Village, una sorta di villaggio che unisce i bagni 35, 36 e 37. Il centro Sup organizza escursioni di gruppo all’alba in Sup e mette a disposizione anche lettini gonfiabili galleggianti per la tintarella in acqua. Nella zona a monte degli ombrelloni è allestita l’Arena Beach Volley aperta anche in notturna per partite sotto le stelle, da giocare o da guardare, con 4 campi illuminati a giorno. Info: www.adriaticvillage.com

Per chi ama unire il movimento al piacere della passeggiata sulla battigia, dal Bagno Tiki 26 di Marina Centro, che mette a disposizione la spiaggia per lo sport ed il benessere durante tutto l’anno, parte, ogni mercoledì e domenica, Walk on the beach, un’attività fisica completa della durata di circa un'ora, adatta a tutti, senza limiti d'età. Sulla spiaggia del Bagno è possibile praticare anche l’allenamento funzionale (one to one, o a piccoli gruppi), il run training (ogni sabato), il metabolic training (la domenica), postura & flow (al mercoledì e sabato), mentre l’allenamento Over è pensato per il benessere e il mantenimento della forma fisica nelle fasce d’età più mature. Durante la stagione estiva si può praticare anche crossfit, yoga, pilates, hyrox, zumba, cycling, gluteo power, total body, core taining, forza e mobilità, Acquabag, un particolare allenamento che utilizza una sacca riempita con acqua ed aria per esercizi di forza e stabilità. (info: www.bagno26rimini.com/sport-e-benessere/ ).

Sulla spiaggia di Torre Pedrera, bagni 70/71 – Belaburdela, anche quest’anno arrivano da tutta Europa gli appassionati di Surf Skate (22 – 24 maggio). Ogni anno a fine maggio si tiene infatti il Soulhands Festival che ospita il campionato italiano di surfskate e gare di long board dancing. La manifestazione offre l'opportunità unica di allenarsi su un'innovativa onda artificiale, un prototipo d'avanguardia che permette di simulare perfettamente il movimento del surf in mare permettendo ad atleti ed appassionati di allenarsi in ogni stagione.

Sulla spiaggia è anche possibile praticare tutto l’anno la tecnica del Nordic Walking, l’attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia al Bagno 14 e sono possibili anche corsi per apprendere la tecnica di primo livello e di tecniche avanzate, con lezioni di gruppo o individuali. (Info: 320 7433000 www.lapedivella.com )

Con Giocaestate, l’iniziativa estiva della UISP che da giugno a settembre coinvolge tutto il litorale riminese, istruttori professionalmente preparati danno lezioni gratuite di aerobica, ginnastica, attività sportiva, presso diversi bagnini. Si farà giocosport e dance, solo sulla sabbia, ma anche in riva al mare.

Come di consueto, tra le iniziative a scopo umanitario, da non dimenticare Rimini for Mutoko che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e in Italia. Quest’anno l’appuntamento è sabato 18 luglio con la RunRise, camminata all’alba non competitiva con partenza dal bagno 14 (ore – 5:43) e colazione finale per tutti e con il Torneo di Burraco il 25 luglio. (info: www.riminiformutoko.it )

Un’altra camminata all’alba è prevista già sabato 30 maggio con partenza dalla spiaggia libera di Piazzale Boscovich, la Fluxo Sunrise Run, uno degli eventi inseriti tra le iniziative organizzate all'interno del programma di RiminiWellness OFF, l’evento "fuorisalone" che si svolge in concomitanza con la fiera RiminiWellness. Sempre con i trainer professionisti di Fluxo, al Parco del Mare all’altezza del bagno 140, anche quest’anno, dal 9 giugno al 27 agosto arriva Fluxo Summer con allenamenti outdoor all'alba e al tramonto e più di 40 discipline con diversi livelli di intensità, condotte da trainer professionisti (info: www.fluxomovement.it )

Sport acquatici per tutti i gusti

Rimini offre anche tante opportunità per dedicarsi agli sport in acqua. I numerosi centri nautici dislocati strategicamente lungo la costa riminese (bagni 146, 118, 105, 93, 78, 67-68, 62-63, 31/a,32-33, 8 sud e Lido San Giuliano) sono veri e propri hub per gli amanti del mare e dell'adrenalina. Oltre al noleggio delle tradizionali attrezzature come pedalò, mosconi a remi, SUP e paddle surf, facilmente reperibili anche nei posteggi in riva al mare, questi centri offrono un ventaglio di opzioni per vivere esperienze adrenaliniche sull'acqua. Tra le principali attrazioni trovano spazio le attività di traino come banana boat, toro extreme e disco boat, il Twister e l'aqua speed, disponibili in diversi punti della spiaggia, in corrispondenza ad esempio dei Bagni 33, 62, 78, 105, 118 e 146, oltre a discipline sempre più richieste come wakeboard (Bagno 118 e Darsena) e flyboard (Bagno 93 - www.facebook.com/flyboardrimini / ). Grande attenzione è dedicata anche alla possibilità di noleggio per vivere il mare in autonomia. Lungo la costa riminese, presso i Bagni 8, 33, 62, 78, 93 e 118, è possibile affittare gommoni, catamarani, barche a vela, barche a motore, wind surf, mega sup, sup, paddle surf singoli, doppi o giganti, surf da onda, moto d’acqua senza obbligo di patente nautica, spiaggine prendisole e persino innovativi e-surf-foil, tavole da surf elettriche dotate di idrofoil che consente di innalzarsi elegantemente sopra la superficie dell'acqua (centro nautico di San Giuliano Mare www.east-coast.it). Il wing surf o wing foil (di fronte al bagno 83 www.riminikitewing83.it o al Circolo Velico di Torre Pedrera) continua a conquistare appassionati, combinando surf, SUP, windsurf e kitesurf con una speciale ala gonfiabile che permette di "volare" tra le onde sfruttando la potenza del vento.

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