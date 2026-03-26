"Dammi i soldi o do fuoco all'hotel": estorsore seriale condannato a Riccione

Ex dipendente condannato a 3 anni e 3 mesi per estorsione

Un 40enne reggiano è stato condannato a 3 anni e 3 mesi per aver ricattato il titolare di un hotel di Riccione, minacciando incendi e la diffusione di presunte irregolarità fiscali e attività illecite.

Secondo la Procura, rappresentata dal pm Daniele Paci, l’uomo avrebbe ottenuto oltre 20mila euro tra contanti e bonifici, oltre a vitto e alloggio gratuiti, attraverso ripetute minacce di violenza.

La difesa, affidata all’avvocata Viviana Pellegrini, sosteneva che si trattasse di compensi dovuti per lavori non pagati. Il Tribunale ha però riconosciuto l’estorsione aggravata.

Il 40enne era stato arrestato a dicembre mentre riceveva altri 300 euro. Era libero con divieto di ingresso nel comune di Rimini.