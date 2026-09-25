Daniela Tagliafico a Rimini con le storie di chi resta e di chi se ne va

Alla Gambalunga la giornalista presenta "Chi resta mentre il mondo scappa", un libro tra Lampedusa, Roma e le vite segnate dai confini

Ci sono confini che si attraversano e altri che restano dentro le persone. È attorno a questa idea che si sviluppa "Chi resta mentre il mondo scappa. Storie di confini e sopravvivenza", il nuovo libro della giornalista e scrittrice Daniela Tagliafico, che sarà presentato martedì 29 settembre alle 17.30 nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga.

L'incontro fa parte della rassegna "Libri da queste parti 2026" e viene organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Un appuntamento che parte dalle rotte del Mediterraneo per allargare lo sguardo alle vite di chi parte, di chi arriva e di chi, invece, rimane. A promuoverlo sono La Bottega Culturale, la Biblioteca diocesana Monsignor Emilio Biancheri, Caritas Rimini Odv e Fondazione San Giuseppe, con il sostegno di RivieraBanca. Il libro ha due luoghi principali, Lampedusa e Roma, e due protagonisti le cui vicende si muovono dentro realtà molto diverse. Sull'isola c'è Mara, che serve caffè e sogna di spegnere incendi. Durante una vigilia di Natale segnata dal vento e dalla pioggia, i collegamenti con la terraferma si interrompono e succede qualcosa di inatteso: gli sbarchi si fermano e l'hotspot si svuota. In quella pausa insolita, il silenzio lascia spazio a verità che emergono poco alla volta.

A Roma c'è invece Sandro, un poliziotto abituato alle tensioni delle piazze e alla continua ricerca di un equilibrio tra ordine e caos. A cambiare il suo modo di guardare le cose è il rapporto con un uomo arrivato dal Senegal, un legame che mette in discussione convinzioni consolidate e porta alla luce una storia di amicizia e di debito umano. Tagliafico non costruisce quindi il racconto soltanto attorno al tema dell'immigrazione, ma alle persone che si trovano dentro queste storie. Il punto di partenza sono i gesti quotidiani, le paure, le scelte e gli incontri che possono lasciare tracce profonde. Al centro c'è soprattutto una domanda: cosa significa restare quando il mondo intorno continua a muoversi?

L'appuntamento alla Gambalunga sarà così anche un'occasione per affrontare il tema delle rotte del Mediterraneo e delle conseguenze umane e sociali delle migrazioni, attraverso una narrazione che mette al centro le esperienze individuali. Daniela Tagliafico ha lavorato per molti anni con Enzo Biagi e nella redazione del Tg1, dove si è occupata di politica estera e interna e ha ricoperto l'incarico di vicedirettrice. Nel 2006 è diventata direttrice di Rai Quirinale. Giorgio Napolitano le ha conferito le onorificenze di Cavaliere e Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Ha pubblicato anche "Le coniugazioni del Potere" e "Re Giorgio. Dietro le quinte di una presidenza".