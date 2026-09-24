Sesso di gruppo in spiaggia, scatta l’accusa di violenza: indagati tre amici

La vicenda risale al luglio 2025. La 43enne ha denunciato gli abusi dopo una serata in Riviera. I tre indagati sostengono che il rapporto fosse consenziente

Tre amici veronesi, due uomini di 43 anni e una donna di 52, sono indagati dalla Procura di Rimini per violenza sessuale aggravata di gruppo ai danni di una 43enne residente nel Torinese, in vacanza in Riviera.

La vicenda risale all’estate 2025. Secondo la denuncia, dopo aver conosciuto la 52enne in un pub di Marina Centro, la donna avrebbe proseguito la serata con il gruppo, fino a raggiungere uno stabilimento balneare sul lungomare. Qui, secondo l'accusa, i due uomini avrebbero avuto rapporti sessuali con lei senza il suo consenso. Il giorno successivo la 43enne si era recata in ospedale e poi aveva presentato denuncia alla Squadra Mobile.

Lunedì, in Tribunale, la donna è stata ascoltata dal gip Raffaele Deflorio nell’ambito dell’incidente probatorio. Gli indagati, che devono ancora essere ascoltati dal giudice, sostengono invece che il rapporto fosse consenziente. I due uomini sono difesi dall’avvocato Igor Bassi, del foro di Rimini. La Procura, con il pm Luca Bertuzzi, dovrà ora valutare se chiedere il rinvio a giudizio.