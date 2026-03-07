Danilo Rea e Peppe Servillo in concerto al Galli: una serata promossa dal  Lions Club Rimini Malatesta

Mercoledì 25 marzo alle ore 21.00 il concerto “Napoli e Jazz"

Il Lions Club Rimini Malatesta promuove una serata dedicata alla musica e all’inclusione

Mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 21.00, il Teatro Amintore Galli di Rimini ospiterà il concerto “Napoli e Jazz”, con protagonisti Danilo Rea, uno dei più importanti pianisti jazz italiani, e Peppe Servillo, voce intensa e interprete tra i più raffinati del panorama musicale nazionale.

L’evento è promosso dal Lions Club Rimini Malatesta nell’ambito del service dedicato al superamento delle barriere sociali e culturali, dal titolo “Oltre ogni limite”, e si inserisce in un progetto più ampio volto a sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione e della solidarietà.

Durante la serata, condotta dalla giornalista Patrizia Deitos, sarà inoltre presente la squadra di danza sportiva della Federazione Sammarinese Sport Speciali (FSFSS), che porterà sul palco una testimonianza concreta di come lo sport e l’arte possano diventare strumenti di integrazione e crescita personale.

Il concerto rappresenta un momento di grande valore culturale e sociale per la città e nasce con l’obiettivo di sostenere iniziative dedicate all’inclusione e al supporto delle persone con disabilità.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini.