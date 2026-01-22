Danimarca irremovibile sulla Groenlandia

Frederiksen apre al dialogo con gli alleati, ma ribadisce: “La sovranità non è negoziabile”

La Danimarca conferma la propria linea di fermezza sulla Groenlandia e sull’Artico, pur dichiarandosi disponibile a un confronto costruttivo con i partner internazionali. La prima ministra Mette Frederiksen ha sottolineato che Copenaghen intende mantenere aperto il dialogo su sicurezza, investimenti ed economia, ma senza mettere in discussione l’integrità territoriale del Regno danese.

“Possiamo negoziare tutti gli aspetti politici: sicurezza, investimenti, economia. Ma non possiamo negoziare la nostra sovranità. Sono stata informata che non è stato così”, ha dichiarato Frederiksen, riferendosi al recente colloquio tra il segretario generale della NATO, Mark Rutte, e il presidente statunitense Donald Trump.

La premier ha voluto chiarire che ogni discussione sull’assetto strategico dell’Artico deve avvenire nel pieno rispetto delle prerogative danesi e groenlandesi, in un contesto geopolitico sempre più sensibile e competitivo.

Il confronto tra Rutte e Trump ha avuto ripercussioni anche sul fronte commerciale: Washington ha infatti fatto marcia indietro sull’ipotesi di nuovi dazi contro i Paesi europei che avevano inviato contingenti militari in Groenlandia, un passo che ha contribuito a stemperare le tensioni.

Un segnale accolto positivamente anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che da Davos ha definito la retromarcia americana “un passo nella giusta direzione”, auspicando un clima di maggiore cooperazione transatlantica.