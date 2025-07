Danneggia un bar a Savignano e aggredisce i carabinieri. Donna 39enne arrestata

La donna, in evidente stato di ebrezza, è stata arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Una donna di 39 anni, in evidente stato di ebrezza, è stata arrestata in un bar di Savignano sul Rubicone per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere stata denunciata per danneggiamento. La donna, già nota per precedenti vicende penali, stava danneggiando alcuni arredi del locale in cui si trovava, prima di essere segnalata ai carabinieri di San Mauro Pascoli. I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno subito cercato di tranquillizzare la donna che, alla loro vista, ha però iniziato ad inveire con frasi ingiuriose e minacciose, aggredendoli poi con calci e pugni, ma venendo comunque contenuta e bloccata. La donna è stata arrestata e, su disposizione della Procura di Forlì, posta agli arresti domiciliari. Il giudice ha successivamente convalidato l'arresto e, concedendo i termini richiesti dalla difesa, ha disposto per la 39enne l'obbligo di presentazione giornaliera ai carabinieri, fino alla prossima udienza. (ANSA).