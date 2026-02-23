Danza sportiva, grande successo ai campionati italiani di Riccione

La manifestazione organizzata dalla FIDESM si conferma un appuntamento di riferimento per la danza sportiva nazionale

Si è conclusa ieri, in un clima di grande entusiasmo, l’edizione 2026 dei “Campionati italiani assoluti di danza sportiva”, organizzata dalla Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali). Il Playhall, da anni sede d’elezione della manifestazione, si è confermato ancora una volta la casa naturale della danza sportiva italiana, accogliendo atleti e spettatori in una cornice di grande spettacolo. L’ultimo weekend di gare ha visto le tribune gremite fin dal mattino, con un pubblico appassionato che ha seguito con trasporto le esibizioni di danze standard e latino-americane.

Il parquet del Playhall è stato trasformato dalla bellezza e dalla perfezione formale delle coppie in gara. L’eleganza delle danze standard, sottolineata dai costumi di scena dal design prezioso, ha regalato momenti di pura armonia, a cui ha fatto eco l’energia travolgente delle discipline latino-americane. Tra velocità, ritmo e una tecnica impeccabile, gli atleti hanno dato vita a performance applaudite a lungo, confermando l’altissimo livello agonistico.

Un bilancio positivo, quello evidenziato dalla Fidesm per la grande kermesse sportiva: in poco più di un mese, lungo sei weekend consecutivi di gare, Riccione ha ospitato atleti di ogni età, dalle categorie dei giovanissimi fino ai senior. Dalle discipline street, che hanno aperto la kermesse, fino alle danze della tradizione, sono stati assegnati ben 355 titoli. Quindicimila presenze totali e oltre tremila atleti coinvolti, che si sono misurati in oltre 3.600 “scese in pista”, hanno animato la Perla verde con una vitalità costante.



