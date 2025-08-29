Dardust apre la seconda serata del RIM Rimini in Musica

Sabato 30 in apertura Aku boy, Bea Makk, DәVA e Diamanti Neri; show principale alle 21.30

Dopo centomilacarie, all'Arena Francesca da Rimini, continua il RIM Rimini in Musica con il concerto di Dardust, pianista italiano tra i più premiati al mondo della nuova generazione.

Dardust è Dario Faini, autore e produttore d’eccezione, artefice di uno stile personalissimo e innovativo in grado di ridisegnare i confini di classico e contemporaneo gettando la sua musica ben oltre le definizioni e creando da sempre atmosfere non convenzionali in un equilibrio perfetto tra pianoforte ed elettronica. Ha inoltre firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 100 dischi di platino.

L’artista ha pubblicato una trilogia di dischi: 7 pubblicato nel 2015, Birth del 2016 e S.A.D Storm and Drugs del gennaio del 2020. Dal 2019 ha firmato produzioni di grande successo, collaborando in più occasioni con artisti quali Mahmood, Elodie, Irama, Lazza e Angelina Mango anche durante varie edizioni del Festival di Sanremo.

In apertura della serata Aku boy, Bea Makk, DәVA e Diamanti Neri

Open act 20.15, main show 21.30