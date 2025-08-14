Dario Argento ricoverato a Ischia per crisi respiratoria

Il maestro dell’horror, in vacanza sull’isola, è stato portato all’ospedale Anna Rizzoli per accertamenti: condizioni stabili ma sotto osservazione

Il regista Dario Argento, 85 anni, è stato ricoverato questa mattina all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia in seguito a una crisi respiratoria legata a una patologia di cui soffrirebbe da tempo. In vacanza sull’isola, il cineasta ha accusato un malore nelle ultime ore e si è rivolto al pronto soccorso per sottoporsi a controlli approfonditi. Fonti ospedaliere confermano che le sue condizioni non sono gravi, ma resterà sotto osservazione in attesa di valutare un eventuale trasferimento in reparto.